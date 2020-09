OSM Kosów Lacki: Trwanie w reżimie sanitarnym sporo kosztuje

- Na szczęście wsparcie z tarczy finansowej pozwoliło nam przejść ten pierwszy okres bez większego uszczerbku. Chyba też powoli przyzwyczajamy się żyć ze świadomością krążącego wokół nas wirusa. Cały czas trwamy we wzmożonym reżimie sanitarnym, który niestety sporo kosztuje - zauważa prezes Minarczuk.

Zapytany czy branża mleczarska i OSM Kosów Lacki przygotowuje się do ewentualnej II fali obostrzeń, powiedział, że obostrzenia w wejściu na teren zakładu, higiena i dezynfekcja, a chyba najbardziej edukacja, jak na razie uchroniły pracowników firmy przed zakażeniem.

- Z pokorą podchodzimy jednak do wirusa. Ewentualna druga fala obostrzeń dość poważnie skomplikowała by naszą sytuację. Warto wspomnieć, ze w tym pierwszym etapie pandemii z zagranicznych kontrahentów został z nami tylko jeden. Pozostali wycofali się na kilka tygodni ze współpracy. Kto wie jak zareagowali by teraz. HoReCa mocno poobijana po pierwszej fali II fali mogłaby nie przetrzymać. Wierze w to, że najgorsze mamy już jednak za sobą - mówi Andrzej Minarczuk.