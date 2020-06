OSM Kosów otrzymała subwencję z tarczy antykryzysowej

Mięso na wtorek: Czy strategia "od pola do stołu" zaszkodzi polskiej branży mięsnej?

Pierwszym warunkiem jest spadek przychodów w określonych proporcjach, a po drugie trzeba zawrzeć porozumienie ze Związkami Zawodowymi w zakresie ograniczenia czasu pracy. - Na szczęście, przy zrozumieniu związkowców udało się takie porozumienie zawrzeć, co pozwoliło złożyć wniosek o pieniądze z tarczy antykryzysowej. Z tarczy antykryzysowej powinniśmy otrzymać dofinansowanie do części wynagrodzenia pracowników i dopłaty do składek ZUS - mówi prezes Minarczuk.

- Pomoc ta – jeśli nadejdzie - w części zrekompensuje nam poniesione straty. Jest jeszcze oczywiście tarcza finansowa, która pozwala ubiegać się o pomoc publiczną w postaci częściowo umarzalnej subwencji finansowej. Taką subwencje spółdzielnia otrzymała. Jednak dopiero po roku następuje rozliczenie wsparcia i dopiero wtedy znana jest realna wysokość subwencji. Chciałbym przy tym zaznaczyć, że korzystanie z pieniędzy z tarczy jest obwarowane wieloma warunkami. Trzeba m.in. przez rok funkcjonować i utrzymać zatrudnienie na tym samym poziomie. Niemniej wsparcie to jest dla nas o tyle ważne, że to pierwsze, znaczne obniżenie obrotów i przejmuje na siebie Państwo, a nie rolnicy i pracownicy - podkreśla Andrzej Minarczuk.