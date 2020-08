Mleczna środa. OSM Łowicz: bacznie obserwujemy trendy. Klienci nadal oczekują nowości produktowych

Zwraca uwagę, że OSM Łowicz nie hamuje działań marketingowych, ponieważ produkty FMCG są niezbędne w każdym gospodarstwie domowym, zakupy są i będą robione, dlatego ważne jest utrzymane zainteresowania marką i bogatą ofertą. - Naszym zdaniem branża mleczarska jak każda odczuła skutki pandemii i wynikającego z niej kryzysu. Zmienił się na pewno rytuał zakupowy. Zakupy są robione rzadziej, co powoduje wyższą wartość koszyka, są bardziej przemyślane, zaplanowane, konsumenci chcą mniej czasu spędzać w sklepach, aby niepotrzebnie nie narażać zdrowia. Nie robimy zakupów rodzinnie, raczej jest to jedna osoba z rodziny, stąd spada wartość zakupów, na które mamy chwilową ochotę, czy nieplanowanych, bo wpadły w oko. Z ogólnodostępnych badań konsumenckich wynika, że mimo wszystko nadal klienci oczekują nowości produktowych. W odpowiedzi na te oczekiwania wprowadziliśmy nowy asortyment na sezon letni i już możemy mówić o finale propozycji na sezon jesienno-zimowy – mówi Andrzej Chomyszczak.

- Nie zapominajmy, że na początku tego roku podjęliśmy działania związane z relaunchem naszych opakowań i określenia strategii marki. Nieprofesjonalnym działaniem byłoby zatrzymanie działań komunikujących zmianę, bo to co zrobiliśmy bardzo nas wyróżniło, spotkało się z wieloma pozytywnymi komentarzami. Idziemy za ciosem i nie zwalniamy tempa – dodaje.

Kolejnym trendem, który jest na topie to „czyta etykieta”, czyli prosty, jasny skład, zawierający wyłącznie składniki mleczne i dobroczynne kultury bakterii. - Klient chce otrzymać zdrowy produkt, który będzie mógł podać całej rodzinie. Poza walorami zdrowotnymi ważne są walory smakowe, dodatki w postaci owoców, zbóż, co w ostatecznym rozrachunku zapewni sytość i spełni funkcję przekąski. Klienci zwracają uwagę na zawartość cukru, więc obniżanie jego zawartości jest w trendzie. Uwagę Klientów przyciąga przede wszystkim opakowanie – grafika zachęcająca do sięgnięcia po produkt czy też jego wybór spośród bogatej oferty konkurencji. Oprócz apetycznie pokazanego produktu na opakowaniu istotne są jego dodatkowe wartości typu witaminy, błonnik, niska zawartość cukru, ale z tym też trzeba ostrożnie, ponieważ nadmiar informacji może wręcz odstraszyć klienta lub produkt może zostać odebrany za niewiarygodny. Naszą odpowiedzią na ten trend są m.in. produkty fermentowane – wyjaśnia wiceprezes OSM Łowicz.

Przy okazji dodaje, że sezon urlopowy jak co roku nie wywołuje dezorganizacji pracy Spółdzielni. - Każdy pracownik odpowiedzialnie podchodzi do swoich obowiązków, pełnionych funkcji i w trakcie nieobecności wzajemnie się wspieramy dzieląc obowiązki. Okres wakacyjny jest dla każdego z nas chwilą odpoczynku, oddechu, skumulowania sił, zebrania myśli do wyzwań stawianych każdego dnia. Dlatego jest tak bardzo potrzebny każdemu – mówi.