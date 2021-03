OSM Łowicz eksportuje 30 procent produkcji

Osłabienie eksportu było wywołane barierami administracyjnymi

OSM Łowicz nabrał doświadczenia w nowej sytuacji

Rosną kategorie: mleko UHT, mleko w proszku i serwatka

- Nasz brand hero, czyli Łowiczanka widniejąca w logotypie marki przywołuje pozytywne skojarzenia odbiorów z rynków zagranicznych, gdyż wprost wskazuje na kraj pochodzenia i tym samym wzbudza wiarygodność - mówi Iwona Grzybowska.

Zauważa, że osłabienie popytu eksportowego z powodu pandemii nie zostało całkowicie wywołane załamaniem gospodarki w krajach partnerskich, lecz utrudnieniami związanymi z administracyjną blokadą niektórych kanałów sprzedaży.

- Z powodu chaotycznych zachowań i posunięć rynku ciężko było zaplanować jakie kategorie produktowe, jakie konkretne produkty będą rotowały w kolejnym czasie. Nadal jest to trudne do zrobienia przez dynamicznie zmieniającą się sytuację, lecz doświadczenia, których do tej pory nabraliśmy umożliwiają precyzyjniejsze decyzje biznesowe i plany produkcyjne - mówi prezes Grzybowska.

Dodaje, że w 2020 roku firma odnotowała wysoki wzrost w kategorii mleka UHT, śmietanek UHT, czyli w kategorii produktów z wydłużonym terminem przydatności do spożycia. - Produkty w proszkach, mleko oraz serwatka również zanotowały wzrost wartościowy sprzedaży. Czwartą kategorią produktową notującą wzrost sprzedaży to kategoria twarogów - dodaje.

