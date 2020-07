OSM Łowicz już szykuje się do sezonu jesienno-zimowego

Mleczna środa: Wakacje to wyzwanie

W ofercie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu w kategorii mleka UHT posiadamy produkty o czterech rodzajach zawartości tłuszczu - 0,5%, 1,5%, 2% oraz 3,2%. Od lat mleko łowickie zapewnia całą gamę „procentowości”, aby każdy Klient znalazł te, które wybiera na co dzień. W taki sposób dostosowujemy się do preferencji zakupowych, które bacznie obserwujemy, a co za tym idzie wyciągamy wnioski.

Do szkoły każdy Uczeń musi mieć obowiązkowo kanapkę z serem 😊 Oferta serów dojrzewających Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej jest również bardzo szeroka zarówno pod względem gatunków, jak i pakowania. Posiadamy sery holenderskie, czyli znaną wszystkim Goudę i Edamski, sery szwajcarskie cechujące się bogatym oczkowaniem, sery szwajcarsko-holenderskie Salami, Tylżycki, sery wędzone. Wśród najmłodszych konsumentów niepodzielnie królują sery typu holenderskiego - delikatne w swej strukturze i łagodne w smaku.

Pozostając w temacie kanapek dla dzieci doskonale sprawdzi się również linia serków Aksamitnych do smarowania w kubkach 125g lub w plastrach 150g. Jako pełnowartościowym poranny posiłek lub zdrowa przekąska polecamy Serki Homogenizowane 180g w ulubionych przez dzieci smakach truskawkowy, straciatella, waniliowy, a także Serki Wiejskie 150g, które skomponowane z pomidorem i rzodkiewką zaspokoją głód każdego Ucznia i dostarczą porcję dobrze przyswajalnego białka, które pozwala dzieciom zdrowo rosnąć.

Nowością zasługującą na uwagę jest Mleko czekoladowe bez laktozy w wygodnym kartoniku 200 ml ze słomką, ponieważ nasz produkt posiada obniżoną zawartość cukru, jest źródłem błonnika oraz witamin A, D, E. Pyszny smak kakao, zdrowa, mleczna przekąska w jednym produkcie.

Nie zapominajmy o Pociechach z nietolerancją laktozy, dla których w naszej ofercie produktów znajdą pełen asortyment: Mleko 1,5% 1L, Mleko 3,2% 1L, Jogurt naturalny bez laktozy 200 g, Jogurt grecki light bez laktozy 250g, Serek Wiejski 150g, Serek homogenizowany naturalny bez laktozy 150 g oraz serek homogenizowany waniliowy z laską wanilii bez laktozy 150g, Maślanka naturalna bez laktozy 750g oraz nowość jedyna na rynku Śmietanka 30% 500 ml bez laktozy.