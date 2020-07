OSM Łowicz wprowadził w wakacje innowacyjne produkty

- Naszym największym powodem do dumy jest Pierwszy z błonnikiem Kefir Kaukaski, który jest źródłem błonnika wytwarzanego z laktozy z mleka podczas procesu produkcji kefiru. Błonnik GOS pełni rolę prebiotyku, co oznacza, że sprawuje pomocną rolę w funkcjonowaniu bakterii probiotycznych w jelitach, czyli wspomaga ich zdrowotne działanie. Dodatkowo zredukowaliśmy zawartość cukrów oraz poziom laktozy <1,0%. Nasz Kefir to bogactwo 11 korzystnych kultur bakterii. Kefir z tak wytworzonym błonnikiem jest nowością na rynku produktów mlecznych. Ten innowacyjny produkt zamknęliśmy w opakowaniu kartonowym w 100% opartym o surowce odnawialne. Opakowanie odznaczone certyfikatem CarbonNeutral, co oznacza, że emisja związana z CO2 związana z tym opakowaniem została zredukowana do zera! Karton nadaje się do recyklingu. Poza tym posiada perforację inteligentnego składania (w harmonijkę), dzięki czemu zajmuje mniej miejsca w pojemniku na odpady - mówi Andrzej Chomyszczak.

Kolejną nowością jest Śmietanka 30% bez laktozy, która jest pierwszą na rynku śmietanka UHT wysokotłuszczowa, bez laktozy. Idealna do ubijania, jako dodatek do ciast, naleśników, lodów i innych deserów. W wygodnym opakowaniu kartonowym o pojemności 500 ml. Wystarczy schłodzić bez ubiciem i cieszyć się wyśmienitym smakiem, bez laktozy.

Kolejną nowością są Maślanki smakowe w pysznych, owocowych duetach – ananas z cytryną i jabłko z gruszką. Letnie, orzeźwiające, a do tego sycące.

Pod marką wegańską Bez Deka Mleka pojawiły się na rynku Jogurty owsiane doskonałe na śniadanie lub jako przekąska w ciągu dnia. Bez soi, laktozy, bez dodatku cukru. Zdecydowaną przewagą konkurencyjną naszych Owsianych jest zawartość żywych kultur jogurtowych, w tym probiotyku BB-12 oraz błonnika z cykorii. Dodatkowo bogate są w kwas foliowy oraz witaminy z grupy B. Dostępne w 4 niebanalnych połączeniach polskiego owsa z brzoskwiami, wanilią i laską wanilii, truskawki z rabarbarem oraz jagodami. Produkty certyfikowane przez V-LABEL.