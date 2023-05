W tym roku mleczarnia wyróżniła 15 największych i najprężniej działających gospodarstw, które łącznie dostarczyły do Piątnicy ponad 43 mln litrów surowca. Niekwestionowanym liderem w gronie dostawców jest Pan Adam Pietruszyński.

12 maja br. podczas uroczystego spotkania producentów mleka w Jędrusiowej Dolinie, OSM Piątnica nagrodziła swoich największych dostawców. Liderem, który w 2022 roku dostarczył do Spółdzielni ponad 10 milionów litrów mleka jest Pan Adam Pietruszyński.

Osiągnięty wynik to efekt kilku ważnych elementów, na które szczególnie zwracamy uwagę w naszym gospodarstwie. Jednym z nich jest współpraca z doradcami żywieniowymi, którzy układają dawki pokarmowe dla krów. Dobrej jakości pasza, odpowiednie dodatki i starannie dobrane porcje zapewniają wysoką jakość mleka. Istotna jest też bieżąca kontrola tego, co dzieje się w stadzie, ponieważ zdrowe zwierzęta to gwarancja wydajności i dużej produkcji mleka. Dlatego nasze krowy są pod regularną oceną zootechników z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Oczywiście sukcesu nie byłoby także bez efektywności ekonomicznej, którą gwarantuje stabilna od lat w OSM Piątnica cena za mleko, ciężkiej pracy, odpowiednich ludzi i dobrego sprzętu

– podsumowuje Adam Pietruszyński.