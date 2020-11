OSM Piątnica przejmuje SM Bielmlek

Po ogłoszeniu decyzji Rady Wierzycieli OSM Piątnica niezwłocznie przystąpiła do prac zmierzających do włączenia zakładu w struktury Spółdzielni. Przyłączenie SM Bielmlek do OSM Piątnica daje szansę na wznowienie produkcji oraz ochronę miejsc pracy.

- Przyłączenie Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek do OSM Piątnica zakończy okres niepewności oraz jest gwarancją zwiększenia produkcji mleczarskiej w tym zakładzie. Planowane przez nas działania zakładają przywrócenie produkcji, a tym samym zachowanie miejsc pracy oraz odbudowę skupu mleka - mówi Zbigniew Kalinowski, prezes OSM Piątnica.

OSM Piątnica ma obecnie dwa zakłady - w Piątnicy oraz w Ostrołęce.

Od 31. marca br. Spółdzielnia Mleczarska Bielmlek jest w restrukturyzacji. Został opracowany plan, który zakłada spłatę zaległych zobowiązań firmy ze środków pochodzących ze sprzedaży części majątku firmy. Oferty można było składać do końca października. Zadłużenie Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek wynosiło około 245 mln zł.

