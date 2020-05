OSM Piątnica rozszerza kampanię serków homogenizowanych o działania w obszarze digital

OSM Piątnica wybrała agencję do zakupu mediów cyfrowych

„Najlepsze coś by się zjadło” to główne hasło kampanii digitalowej. Pyszne małe co nieco – jak znalazł, gdy pojawia się pierwszy głód. Z punktu widzenia strategii komunikacji serki homogenizowane z Piątnicy lokują się w obszarze szybkich przekąsek pomiędzy posiłkami.

W telewizji dzięki wyrazistej narracji marka zabiera widzów do piątnickiego świata i w oparciu o jego wartości buduje RTB produktu. Natomiast na polu digital & social media eksploatuje mocniej rozmaite konteksty spożycia serka, czyli różne działania i zajęcia powodujące lekki głód. Kampania w digitalu & social media skupia się także na poszczególnych wariantach produktu, podkreślając ich smakowitość.

W ofercie Piątnicy znajdziemy 4 warianty smakowe nowego serka: waniliowy, naturalny, truskawkowy oraz stracciatella. Dostępne są w 150-gramowym wygodnym opakowaniu z kartonową owijką, pod którą znajdują się przepisy na potrawy z wykorzystaniem serków.

Kreację digital & social media przygotowała agencja Plej, a zakup mediów zrealizowała agencja Starcom.