OSM Piątnica rusza z pierwszą kampanią reklamową serków homogenizowanych

„Najlepsze coś bym zjadł” to nowy serek homogenizowany z Piątnicy, no bo skąd. Pyszne serki o kremowej konsystencji stanowią idealną przekąskę w ciągu dnia, kiedy mamy ochotę zjeść coś smacznego i pożywnego. Serki z Piątnicy znakomicie wpisują się w kategorię zdrowych przekąsek. Doskonale wie o tym znana już z poprzednich kampanii Piątnicy Babcia Eugenia. Bohaterka spotów, nagranych w naturalnym wiejskim środowisku, podaje bliskim serek z Piątnicy, bo najlepiej wie, co naturalne i zdrowe.

W kampanii podkreślono walory serków homogenizowanych. Wysokiej jakości serki z Piątnicy mają naturalny i prosty skład oraz ponadczasowy smak. Dzięki obecności naturalnych tłuszczów, zapewniają również optymalne przyswojenie witamin A, E, D oraz K.

W ofercie Piątnicy znajdziemy 4 warianty smakowe nowego serka: waniliowy, naturalny, truskawkowy oraz stracciatella. Dostępne są w 150-gramowym wygodnym opakowaniu z kartonową owijką, pod którą znajdują się przepisy na potrawy z wykorzystaniem serków.

Kampania nowych serków homogenizowanych z Piątnicy będzie prowadzona w TV oraz na kanałach VOD, gdzie emitowane będą 30- i 15-sekundowe filmy. Kreację spotów przygotowała agencja Plej, a zakup mediów zrealizował dom mediowy Five Media.