OSM Piątnica wybrała agencję do zakupu mediów cyfrowych

O wygranej Starcomu przesadziło przede wszystkim partnerskie i probiznesowe podejście, wpierane przez całkowitą transparentność oferty. Agencja pokazała swoje kompetencje nie tylko mediowe, ale też narzędziowe i analityczne. Dobre wrażenie zrobiła zaproponowana strategia, szczególnie zidendywidualizowane podejście do poszczególnych kategorii produktowych. Widać, że Starcom to agencja, która rozumie lokalne marki – mówi Monika Jusińska-Zbiegniewska, Dyrektor Marketingu OSM Piątnica.

W ramach nawiązanej współpracy, Starcom będzie odpowiedzialny za działania w zakresie obsługi kampanii digital obejmującej video, programmatic display i social media.

- Dynamicznie zmieniające się w ostatnich tygodniach zwyczaje konsumentów postrzegamy jako szansę na wprowadzenie strategii mediowej, dostosowanej do „nowej normalności”. Ważne jest, żeby nie tylko wywołać zainteresowanie danymi produktami, ale także utrzymać ten trend, a nowe umiejętności wpisać na trwale do domowych repertuarów naszych konsumentów. To podejście przyświecało nam przy tworzeniu oferty dla OSM Piątnica i będzie towarzyszyło przy jej realizacji – komentuje Magda Kolenkiewicz, General Manager Starcom.

Pierwsza kampania realizowana przez Starcom w internecie dla OSM Piątnica ruszy w drugiej połowie maja i będzie wspierała działania reklamowe Serka Homogenizowanego z Piątnicy w telewizji, gdzie spot emitowany jest od 4-go maja.