„To mleko, to nie jest jakieś mleko” – to hasło towarzyszące nowej kampanii OSM Piątnica promującej mleko z Piątnicy w charakterystycznej butelce z rączką. Kampania startuje 15 kwietnia 2023 r.

OSM Piątnica z kampanią promującą świeże mleko

Rygorystyczne wymogi jakościowe mleka

Piątnica, najsilniejsza marka nabiałowa w Polsce, w ramach promocji swoich produktów prowadzi długofalową strategię komunikacyjną pod hasłem: „Z Piątnicy, no bo skąd”. Nawiązuje ona do tego, co w sposób szczególny wyróżnia markę i jej produkty: naturalność, autentyczność, tradycyjne receptury i lokalne pochodzenie składników.

OSM Piątnica, poprzez wprowadzenie najwyższej jakości mleka świeżego w niskiej pasteryzacji, mocno wpłynęła na rozwój kategorii, osiągając w niej silną pozycję.

OSM Piątnica jako pierwsza spółdzielnia w Polsce wdrożyła kompleksowy program poprawy jakości surowca, a stosowane przez Piątnicę normy znacznie przewyższają wymagania unijne. Dzięki temu oraz poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii, mleko z Piątnicy spełnia najwyższe standardy jakości i wyróżnia się pysznym, tradycyjnym smakiem. W ofercie dostępne są cztery mleka w charakterystycznej butelce z rączką: 2,0%, 3,2%, bez laktozy oraz bio.

Mleko do kawy z OSM Piątnica

Dodatkowo, w marcu br. OSM Piątnica wprowadziła do swojej oferty nowość – specjalistyczne Mleko do kawy w butelce z rączką o pojemności 0,5 l. Mleko do kawy Barista z Piątnicy wyróżnia się wysoką zawartością białka – 3,4 g w 100 ml.

Jak mleko, to z Piątnicy! – kampania promocyjna

W emitowanych w ramach kampanii spotach reklamowych podkreślone są wyjątkowe cechy piątnickiego mleka: smak i świeżość. Spoty reklamowe promujące Mleko z Piątnicy pojawią się w telewizji oraz na VOD. Działania promocyjne prowadzone będą także w aplikacjach gazetkowych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl