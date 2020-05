OSM Radomsko wspiera patriotyzm konsumencki

Rozpoczyna się kampania zachęcająca do wybierania polskich produktów

Jak mówi specjalista ds. Marketingu Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku, oferta produktowa rynku żywnościowego określana jest przez zmieniające się preferencje konsumentów. - Preferencje zakupowe Polaków stale się zmieniają. Są wypadkową zmian pokoleniowych, świadomości społeczeństwa, cyfryzacji oraz zmian prawnych. Wraz z tymi zmianami, które sa przecież bardzo szerokie, konieczna jest zmiana podejścia do promocji żywności, jak również dostosowanie jej do obecnych, nowych standardów i trendów – wyjaśnia.

Jej zdaniem, najlepszym rozwiązaniem wspierającym lokalne firmy w kontekście obecnej sytuacji epidemicznej jest kupowanie produktów wytwarzanych w naszych, lokalnych firmach. - Kupując lokalnie nie tylko wspomagamy miejscową przedsiębiorczość, ale również dbamy o bezpieczeństwo swoje, naszych bliskich oraz otoczenia. Przesunięcie naszych wartości zakupowych z obcych produktów na lokalne daje nam bardzo istotne wsparcie finansowe. Te pieniądze zostają w naszym mieście i regionie wzmacniając rodzime firmy, a w konsekwencji chronią gospodarstwa domowe – mówi specjalista ds. marketingu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Radomsku.

Podkreśla, że w tych trudnych dla nas wszystkich czasach powinniśmy okazywać sobie wsparcie, bo to właśnie takie chwile nas weryfikują. - Pamiętajmy, wybierając żywność od polskiego producenta, mamy pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy zróżnicowanej ofercie na sklepowych półkach ma to znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności – mówi przedstawiciel firmy.