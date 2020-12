OSM Włoszczowa uzyskała rządowe wsparcie wysokości 3,5 mln złotych

Nabór wniosków odbywał się w ramach Poddziałania 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, a za wdrożenie programu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności odpowiedzialny był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Przywozimy gaz ciekły o niskiej temperaturze. Rozprężamy go w stacji regazyfikacji, następnie ten gaz dostarczany jest do silnika gazowego, gdzie jest spalany. Silnik natomiast posiada prądnicę, która wytwarza energię i tę energię będziemy zużywać w zakładzie, gdzie zapotrzebowanie na nią to blisko 1400 MW miesięcznie – mówi Ryszard Pizior, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie.

Niezaprzeczalną zaletą projektu jest to, że w przyszłości zakład sam produkował będzie niezbędną dla swojego funkcjonowania energię elektryczną, ale też cieplną za pomocą absorbera. Spółdzielnia będzie mogła wytwarzać około 8 tysięcy MW energii rocznie. Czyli w ciągu roku, silnik pracował będzie około 8 tysięcy godzin. Całkowity koszt wytworzenia energii będzie znacznie niższy niż tej, którą dotychczas kupowaliśmy od zakładu energetycznego. - Dodatkowym wsparciem państwa dla tego typu przedsięwzięć jest premia kogeneracyjna wynosząca do 140 złotych do 1 MW, co w skali roku da kwotę około 1 miliona złotych – wyjaśnia Ryszard Pizior.

Pozyskane środki to 50 proc. wszystkich kosztów związanych z planowaną inwestycją. Pozostałą część kwoty, Spółdzielnia otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach.

OSM Włoszczowa położona w południowej części województwa świętokrzyskiego jest firmą przede wszystkim serowarską. Jednak oprócz serów dojrzewających, a ostatnio także długo dojrzewających rozwija produkcję galanterii mleczarskiej. Firma przerabia średnio dziennie 630 tys. litrów mleka oraz dodatkowo w swoim drugim zakładzie w Pawłowicach, gdzie produkuje twaróg przerabia około 60 tysięcy, czyli łącznie zbliża się do 700 tysięcy litrów na dobę. Jak mówi prezes, w ostatnim roku spółdzielnia miała ponad 430 mln obrotu, czyli około 100 mln euro. Zatrudnia w sumie 340 pracowników.

Do włoszczowskiej spółdzielni należy około 1600 spółdzielców,