Ostatnia szansa by dołączyć do programu Dzieciaki mleczaki

Ostatnia szansa by dołączyć do bezpłatnego programu edukacyjnego pt. Dzieciaki mleczaki, sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i nauczycieli, a jego celem jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat.

Autor: opr. RW

Data: 20-12-2021, 13:37

Ostatnia szansa by dołączyć do programu Dzieciaki mleczaki

Mleko i produkty mleczarskie to cenne źródło witamin i minerałów. Ponadto nabiał zawiera cenne źródło białek, do których zaliczane są przede wszystkim kazeina i białka serwatkowe, które odznaczają się licznymi właściwościami korzystnie wpływającymi na zdrowie, m.in. są źródłem niezbędnych aminokwasów warunkujących prawidłowy wzrost i rozwój organizmu.

Chcesz poznać więcej mlecznych informacji? Przypominamy, iż od marca trwa rekrutacja do bezpłatnego projektu pt. Dzieciaki Mleczaki realizowanego przez Polską Izbę Mleka i sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka. Nie czekaj! Dołącz już teraz! Jak dołączyć do projektu? Wystarczy wejść na stronę www.dzieciakimleczaki.pl i wypełnić deklarację online, podpisać i przesłać skan na adres dzieciaki@dzieciakimleczaki.pl.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka