Ostatnie dni na ubieganie się o dopłaty bezpośrednie za 2021

17 czerwca mija podstawowy termin na składanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych PROW za 2021. W związku z tym od 14 do 17 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłuża godziny otwarcia swoich biur powiatowych.

Ostatnie dni na ubieganie się o dopłaty bezpośrednie za 2021

Dokumenty można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyłała i nie przyjmuje wniosków w formie papierowej. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019”, w tym roku muszą złożyć wnioski w formie elektronicznej korzystając z aplikacji eWniosekPlus.

Rolnikom, którzy nie mają komputerów lub obawiają się samodzielnego wypełniania wniosku, wsparcia technicznego udzielają pracownicy biur powiatowych Agencji, które w dniach od 14 do 17 czerwca br. będą pracować do godziny 18:00.

Trzeba się umówić

Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 zalecamy, aby planujący odwiedzić nasze placówki, umówili się telefonicznie na konkretny termin (numery telefonów do poszczególnych biur powiatowych można znaleźć na podstronie https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/oddzialy-regionalne.html). To pozwoli uniknąć kolejek i zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Na stronie internetowej Agencji oprócz samej aplikacji eWniosekPlus dostępna jest instrukcja wypełniania wniosku, filmy instruktażowe oraz zakładka z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Wszelkie wątpliwości można także konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00).

Dla spóźnialskich

Kto nie zdąży złożyć wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2021 rok do 17 czerwca br., będzie miał obniżone należne mu płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Ostateczny termin na złożenie wniosków upływa 12 lipca br. Do 11 czerwca 2021 roku do Agencji wpłynęło blisko 1,04 mln wniosków o przyznanie dopłat.