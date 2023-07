Jeżeli porównać ceny wyrobów gotowych na rynku krajowym z początku bieżącego roku i z czerwca, to przyczyny spadku cen mleka w skupie staną się jeszcze bardziej klarowne – mówi Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.

Przyczyny ostrego spadku cen mleka /fot. Shutterstock

Spadają ceny produktów mlecznych

Zgodnie z danymi MRiRW, od początku roku spadły ceny wszystkich produktów mleczarskich monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej: jogurtu naturalnego o 4,73%, kefiru o 4,53%, mleka spożywczego UHT o 11,84%, śmietany i śmietanki o 3,73%, masła konfekcjonowanego o 8,31%, sera typu gouda o 12,85%, a sera edamskiego o 26,23%.

Do obniżek cen produktów gotowych nakłaniają nie tylko sieci handlowe, ale również konkurencja zagraniczna – polskie odtłuszczone mleko w proszku jest aktualnie droższe niż niemieckie, francuskie czy holenderskie, a polskie masło w blokach droższe niż niemieckie. Polskie mleczarstwo zatem stoi przed wyborem - albo obniżać ceny i koszty, albo wypaść z rynku. Efekty w postaci malejących cen skupu już widać.

Wyniki polskiego eksportu mleczarskiego

W kontekście konkurencji warto również zwrócić uwagę na wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami mleczarskimi. Niestety danych za całe pierwsze półrocze 2023r. jeszcze nie ma, ale mimo to da się zaobserwować pewne trendy. W okresie od stycznia do kwietnia 2023r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego istotnie, bo aż o ponad 11% wzrósł wolumen eksportu proszków mlecznych.

Niestety pod względem wartości eksport tego produktu denominowany w euro zmalał o ponad 5%, a w złotówkach o ponad 2,5%. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku masła – wzrost wolumenu o ponad 8,5%, spadek wartości odpowiednio o ok. 7,40% i ok. 4,90%. W przypadku serów odnotowano spadek wolumenu eksportu o niecałe 2%, jednakże wartość tych obrotów wyrażona w euro wzrosła o ok. 9,7%, a w złotówkach o 12,6%.

Zdecydowanie w najlepszej sytuacji byli eksporterzy produktów fermentowanych, którzy zwiększyli wolumen transakcji o ok. 3,5%, ale pod względem wartości udało im się uzyskać o ponad 25% więcej w walucie krajowej i o ponad 28% w euro. W przypadku importu jednoczesny wzrost pod względem wolumenu, jak i wartości odnotowano w przypadku OMP, jak i serów - mówi Marcin Hydzik

