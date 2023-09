Na podstawie danych finansowych w dolarach amerykańskich łączna sprzedaż 20 największych firm mleczarskich na świecie wzrosła o 7,4% w stosunku do roku poprzedniego. Nastąpiło to po wzroście o 9,3% w 2021 r.

Rabobank: łączna sprzedaż 20 największych firm mleczarskich na świecie wzrosła o 7,4% rdr; fot. shutterstock.com / Kwangmoozaa

Pod koniec sierpnia opublikowano coroczny ranking "20 najlepszych światowych firm mleczarskich” Rabobanku, podkreślający wyniki w zakresie przychodów światowych liderów branży mleczarskiej w 2022 r.

Wśród 20 czołowych miejsc firmy europejskie zwiększyły swoje udziały o jedno, do 12, przy czym firmy z USA, Chin i Kanady zajmowały po dwa miejsca. Listę uzupełniły firmy z Nowej Zelandii, Japonii i Indii.

Wpływ na wyniki rankingu rankingi miały kursy walut. Dolar amerykański i kanadyjski umocniły się wobec wielu innych walut, w tym euro.

Rabobank spodziewa się, że osłabienie cen produktów mlecznych sprawi, że rok 2023 będzie rokiem pełnym wyzwań pod względem sprzedaży i rentowności dla niektórych firm znajdujących się w rankingu.

Rabobank przestawił ranking firm mleczarskich - Global Dairy Top 20

Jak czytamy w raporcie Rabobanku, średni wzrost cen masła, sera, mleka w proszku i innych przetworów mlecznych rok do roku przygotował grunt pod dwucyfrowy wzrost sprzedaży w walutach lokalnych w 2022 r. Jednocześnie niższy niż oczekiwano wzrost produkcji mleka w głównych regionach eksportujących i przyzwoity popyt krajowy przyczyniły się do powstania "ciasnego" rynku.

Ostatecznie większość zysków została pochłonięta przez eksplodujące koszty - wyjaśnił Richard Scheper, analityk branży mleczarskiej w Rabobank. - Wiele firm mleczarskich płaciło rekordowo wysokie średnie ceny mleka od producentów, aby zrównoważyć koszty środków produkcji w dużych gospodarstwach - dodał.

Rosnące koszty energii i dostępność gazu ziemnego - zwłaszcza w Europie - były największymi obawami energochłonnego przetwórstwa mleka. Inne koszty, takie jak logistyka, materiały opakowaniowe i robocizna, również wzrosły w 2022 r.

Światowe TOP 20 branży mleczarskiej

Wśród 20 czołowych miejsc firmy europejskie zwiększyły swoje udziały o jedno, do 12, przy czym firmy z USA, Chin i Kanady zajmowały po dwa miejsca. Listę uzupełniły firmy z Nowej Zelandii, Japonii i Indii.

Mleczarskie TOP 2- fot. Rabobank

Tylko pięć firm utrzymało te same pozycje co przed rokiem, co wskazuje na przetasowania na całej liście. Lactalis utrzymał czołowe miejsce, natomiast Dairy Farmers of America (DFA) awansowało na drugie miejsce, spychając Nestlé na trzecią pozycję.

Mleczarskie TOP 2- pod wpływem kursów walut

Wpływ na wyniki rankingu rankingi miały kursy walut. Dolar amerykański i kanadyjski umocniły się wobec wielu innych walut, w tym euro.

- W przypadku firm mleczarskich mających siedzibę poza USA wzrost obrotów w walutach lokalnych został częściowo lub nawet w dużej mierze skompensowany silniejszym dolarem amerykańskim, co spowodowało zmiany pozycji na całej liście i przyczyniło się do wejścia na rynek irlandzkiej firmy Glanbia - powiedział Scheper.

Większość przychodów Glanbii pochodzi ze sprzedaży w USA, a firma ogłosiła niedawno, że w najbliższej przyszłości przejdzie na raportowanie w dolarach amerykańskich zamiast w euro.

Silniejszy dolar kanadyjski pomógł kanadyjskiej spółce Saputo (10.) umocnić swoją pozycję i przesunąć Agropur o jedno miejsce na 15. Obie firmy osiągają znaczne wolumeny sprzedaży w USA, co daje im przewagę konkurencyjną nad firmami znajdującymi się na liście raportującymi w euro.

Sytuacja na rynku walutowym w 2022 r. była szczególnie niekorzystna dla przedsiębiorstw mleczarskich sporządzających sprawozdania w dolarach nowozelandzkich, renminbi i jenach, co przyczyniło się do spadku nowozelandzkiej spółki Fonterra o trzy pozycje.

Fuzje i przejęcia w branży mleczarskiej

Aktywność w zakresie fuzji i przejęć w przypadku 20 liderów rynku w 2022 r. była niemal na tym samym poziomie co w roku poprzednim. W drugiej połowie roku na świecie zaobserwowano spowolnienie aktywności w zakresie fuzji i przejęć, które utrzymało się także w pierwszej połowie 2023 roku.

Inne punkty raportu wskazują, że największe firmy mleczarskie w dalszym ciągu zwiększają swoją obecność na alternatywnym rynku produktów mlecznych, chociaż nadal stanowi to niewielką część przychodów.

Branża mleczarska w 2023 roku - prognozy

Patrząc w przyszłość Rabobank spodziewa się, że osłabienie cen produktów mlecznych sprawi, że rok 2023 będzie rokiem pełnym wyzwań pod względem sprzedaży i rentowności dla niektórych firm znajdujących się w rankingu.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl