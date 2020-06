Oznaczenia BIO czy EKO nie dla każdego

Zwraca uwagę, że aby używanie oznaczeń BIO lub EKO było zgodne z prawem nie wystarczy w tym zakresie sam fakt, że składniki, których użyto do produkcji są zdrowe i naturalne. Proces produkcyjny musi bowiem zostać potwierdzony odpowiednim certyfikatem. W Polsce działa obecnie 13 jednostek certyfikujących, a aktualną ich listę można znaleźć tutaj. Jednostka certyfikująca wydaje certyfikat na 1 rok z możliwością corocznego jego odnawiania. Regulacje dotyczące produktów ekologicznych mają charakter jednolity w całej UE. Dokładnie kwestie te zostały uregulowane w Rozporządzenie Rady (WE) z dnia 28 czerwca 2007r. nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

- Wielu przedsiębiorców stawia jednak pytanie - czy brak unijnego certyfikatu ekologicznego można „obejść” poprzez rejestrację znaku towarowego z członem EKO lub przez zamieszczenie tego członu w nazwie firmy? Zarejestrowanie w Urzędzie Patentowym znaku towarowego z oznaczeniem BIO lub EKO nie legalizuje używania tych oznaczeń bez certyfikacji. Oznaczenie typu BIO, czy EKOLOGICZNY samo w sobie nie może być znakiem towarowym, gdyż nie spełnia podstawowej funkcji identyfikującej przedsiębiorcy. Oznaczenia te nie mogą być także zawłaszczone przez jednego przedsiębiorcę. Co więcej, użycie tych oznaczeń w znaku towarowym nie daje prawa do żądania od innego podmiotu zaniechania używania tożsamych oznaczeń. W przypadku symbolu ekologicznego „euroliścia” jest on wyłączony spod rejestracji jako znak towarowy, a zgłoszenie takiego oznaczenia do ochrony będzie skutkowało odmową rejestarcji. Podobnie użycie oznaczenia BIO czy EKO w nazwie firmy, jeżeli przedsiębiorstwo nie stosuje się do reguł produkcji ekologicznej jest także objęte zakazem używania tych oznaczeń. Takie rozwiązanie ma na celu ochronę konsumentów przed mylnym postrzeganiem jakości produktów - mówi Ewa Gryc-Zerych. Zauważa, że w wyniku powyższej regulacji zmian musiały dokonać znane marki herbat BIOFIX, czy też Bio-Active, które stały się odpowiednio BIFIX i Big-Active.



Rozporządzenie wskazuje przy tym, że zakazane jest nie tylko bezpodstawne używanie słów pochodnych od „ekologiczny”, „eko” oraz „bio”, ale także innych określeń odnoszących się do ekologicznej metody produkcji - oznaczenia EKO i BIO są zatem w tym zakresie jedynie czołowymi przykładami. Za naruszające te reguły można by bowiem uznać także przykład określenia „100% naturalnie”.