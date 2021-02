Pączki z serka homogenizowanego i mascarpone

Słodkie kuleczki inne niż wszystkie

Tradycyjne pączki drożdżowe wymagają poświęcenia i spędzenia kilku godzin w kuchni, dlatego często lepszym wyborem wydaje się kupienie ich w cukierni. Pyszną alternatywą są dla nich małe pączkowe kuleczki z mascarpone, które nie wymagają wyrastania. Warto wypróbować ten przepis, zwłaszcza przy okazji Tłustego Czwartku. Gdy cała porcja rozejdzie się w mgnieniu oka, dorobisz kolejną w nie dłużej niż pół godziny!

Pączki z mascarpone

Składniki:

250 g serka mascarpone Mlekpol

1,5 szklanki mąki pszennej

2 duże jajka

1 łyżka cukru pudru

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

szczypta soli

1 płaska łyżeczka wódki

1 łyżka cukru

700 ml oleju do smażenia

Przygotowanie: W misce umieszczamy serek mascarpone i jajka (ważne, by miały temperaturę pokojową) oraz mąkę, proszek do pieczenia, cukier puder, szczyptę soli oraz łyżeczkę wódki. Ciasto dokładnie mieszamy - powinno być lekko klejące i bardzo gęste. W średnim garnku rozgrzewamy olej, aż do temperatury około 180 stopni. Sprawdzamy, czy olej jest wystarczająco gorący poprzez wrzucenie na niego kawałka ciasta. Jeśli ciasto od razu wypłynie i zacznie się smażyć, to oznacza, że olej gotowy do rozpoczęcia smażenia. Dłonie natłuszczamy olejem i formujemy kulki o średnicy około 2-3 centymetrów i powoli kładziemy na olej partiami. Pączki smażymy około 4-5 minut, pomagając im się obracać równomiernie. Usmażone pączki odsączamy z nadmiaru tłuszczu, umieszczając je na papierowych ręcznikach. Następnie obtaczamy w cukrze pudrze i podajemy do zjedzenia.

Leciutkie finger food

Co najlepiej sprawdzi się na karnawałowym stole? Słodka przekąska, którą można zjeść rękoma bez pomocy sztućców. Świetną alternatywą dla tradycyjnego ciasta są małe pączki z waniliowego serka homogenizowanego. Ciasto nie potrzebuje czasu na wyrośnięcie, są gotowe w niecałe 30 minut. Bez problemu zdążymy je przygotować nawet na chwilę przed karnawałową imprezą, ze składników, które zazwyczaj mamy w domowych zapasach. Każdy z uczestników spotkania może sięgnąć po tę pyszną przekąskę, gdy tylko najdzie go ochota, bez obaw o niezdrowe dodatki, które często znajdują się w gotowych ciastach.