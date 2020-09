Pandemia wpływa na rozwój produktów Hochland

Puszyste serki twarogowe Almette bez laktozy wprowadzone na rynek w marcu tego roku to propozycja dla osób, które ze względu na nietolerancję laktozy do niedawna unikały mleka i jego przetworów. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że problemy z efektywnym trawieniem tego dwucukru ma od 15 do 30 proc. Polaków. Ten typ nietolerancji pokarmowej rzadko jest wrodzony – najczęściej pojawia się z upływem czasu. Choć nie można jej wyleczyć, to przy wyborze odpowiednich produktów, nie oznacza ona konieczności rezygnacji z ulubionych smaków. Z kolei start sprzedaży linii Hochland Naturalnie, że pyszny! w kubkach, to odpowiedź na oczekiwania konsumentów oraz zmieniające się trendy rynkowe. Dostępny jest w pięciu wariantach smakowych – ze śmietanką, Gouda, Gouda z pomidorami i szczypiorkiem, Maasdamer, Emmentaler.

70% dorosłych Polaków ma nadwagę bądź otyłość. W związku z tym ważne jest, żeby jedzenie dostarczało nie tylko przyjemności i kalorii, ale także trzymało nasze zdrowie w ryzach. Podstawą piramidy zdrowego żywienia jest oczywiście aktywność fizyczna, ale prawidłowa kompozycja produktów spożywczych jest równie istotna. Codzienna dawka serów dla zbilansowania naszej diety na pewno przyda się. Sery wpływają znakomicie na sprawne funkcjonowanie organizmu, przyczyniają się do poprawy kondycji skóry, wspomagają przemianę materii oraz poprawiają humor i poziom energii. Ponadto sery uzupełniają dietę o aminokwasy, które są niezbędne do osiągnięcia dobrej sylwetki ciała oraz dodają organizmowi witaminę A, B1, B2, B3, B6, B12, D, E i K. Sery są również istotnym źródłem składników mineralnych, takich jak: wapń, fosfor, sód, potas oraz magnez. – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Hochland działa na polskim rynku od ponad 25 lat, do portfela marek należą sery: Hochland, Almette, Valbon. Produkuje w Polsce w dwóch fabrykach: w Kaźmierzu i Węgrowie.