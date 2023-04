Mleko

Pekao: Konsolidacja mleczarstwa przyspieszy, ale nie będzie to proces masowy

Co ciekawe, kondycja sektora przetwórstwa mleka na pierwszy rzut oka może wydawać się dobra. Zagregowane dane finansowe krajowej branży w całym 2022 roku wskazują na znaczną poprawę w porównaniu do poprzedniego roku i to na wielu polach: przychodów, wyniku netto, wskaźnika zadłużenia czy w mniejszym stopniu rentowności. Ale takie ujęcie powoduje, że pomijamy dwie ważne kwestie, co może prowadzić do błędnych wniosków - mówi Grzegorz Rykaczewski, ekspert Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA.

Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynku Agrifood w Banku Pekao S.A. Fot. PTWP