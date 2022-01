Piątnica: Segment roślinny jest atrakcyjnym kierunkiem rozwoju

Analizując kategorię napojów roślinnych, widzimy, że produkty UHT, zlokalizowane poza lodówką, mają silną reprezentację wśród marek zagranicznych i polskich. Na ich tle napoje pasteryzowane, do przechowywania w warunkach chłodniczych, są kategorią dopiero raczkującą - mówi Łukasz Kalinowski, wiceprezes OSM Piątnica.

Autor: Anna Wrona

Data: 19-01-2022, 14:20

Łukasz Kalinowski, wiceprezes OSM Piątnica opowiada o pomyśle na markę Piątnica Roślinna; fot. PTWP

Napoje roślinne Piątnica

Portalspozywczy.pl: Piątnica weszła w nowy segment - napoje roślinne. Ile trwały przygotowania do wystartowania z nowym produktem i kiedy narodził się ten pomysł?

Łukasz Kalinowski, wiceprezes OSM Piątnica: Koncepcja wprowadzenia do oferty Piątnicy napojów roślinnych narodziła się około 2 lata temu. Obserwowaliśmy rosnącą popularność żywności pochodzenia roślinnego i zainteresowanie roślinnymi zamiennikami mleka także wśród osób, które nie rezygnują z tradycyjnego nabiału. Analiza tego trendu oraz przeprowadzone badania utwierdziły nas w przekonaniu, że wejście w segment roślinny jest dla nas atrakcyjnym kierunkiem rozwoju. Co więcej, większość badanych wskazała na dobre dopasowanie konceptu roślinnego do marki Piątnica. Proces wdrożeniowy wszedł w fazę zaawansowaną blisko rok temu. Szczególnym wyzwaniem było dla nas osiągnięcie prostego składu i doskonałego smaku, czyli cech wyróżniających wszystkie produkty Piątnicy. Wyniki naszej pracy już dziś mogą poznać konsumenci.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Gdzie odbywa się produkcja nowych napojów?



Napoje roślinne produkowane są w naszym zakładzie w Ostrołęce, w którym została do tego celu zaadaptowana jedna z istniejących instalacji. Tak jak wszystkie produkty OSM Piątnica, tworzone są z dbałością o najwyższą jakość.

UHT czy pasteryzowane?

Wasze produkty należy przechowywać w warunkach chłodniczych. Dlaczego zdecydowaliście się właśnie na takie produkty? Czym taki produkt różni się od zamienników mleka dostępnych na półkach?

Analizując kategorię napojów roślinnych, widzimy, że produkty UHT, zlokalizowane poza lodówką, mają silną reprezentację wśród marek zagranicznych i polskich. Na ich tle napoje pasteryzowane, do przechowywania w warunkach chłodniczych, są kategorią dopiero raczkującą. Dostrzegliśmy w tej sytuacji szansę. Wytwarzanie produktów świeżych, o prostym, naturalnym składzie jest wpisane w DNA marki Piątnica. Dlatego napoje Piątnicy Roślinnej są produktami pasteryzowanymi, do przechowywania w lodówce, z krótszym terminem przydatności do spożycia, tak jak to jest w przypadku naszego pozostałego asortymentu.

Piątnica Roślinna: Kolejne nowości

Czy portfolio Piątnicy Roślinnej będzie rozszerzane? Kiedy pojawią się kolejne produkty? Jakie w pierwszej kolejności?

Oczywiście, w planach mamy poszerzenie oferty o kolejne warianty smakowe napojów roślinnych, ponieważ to właśnie na segmencie roślinnych zamienników mleka chcemy się na razie skoncentrować. W ciągu najbliższych miesięcy wprowadzimy nowe smaki napojów, które uzupełnią te już dostępne: owsiane oraz sojowe.

Jaka jest sieć dystrybucji?

Nasze napoje roślinne kierujemy do szerokiej grupy konsumentów – nie tylko do osób będących na diecie roślinnej, ale także wszystkich, którzy poszukują ciekawych doświadczeń smakowych i są otwarci na nowości. Z tego względu planujemy szeroką sieć dystrybucji. Napoje Piątnicy Roślinnej zadebiutowały w kanale dyskontów, natomiast prowadzimy rozmowy ze wszystkimi partnerami handlowymi. Chcemy, by konsument mógł sięgnąć po napoje roślinne z Piątnicy przy okazji codziennych zakupów. Jesteśmy przekonani, że bardzo szybko nasze produkty będą łatwo dostępne w wielu punktach sprzedaży.