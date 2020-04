Piechociński: Szykuje się fala protekcjonizmu na świecie (wideo)

Jesteśmy po fazie zerwania wymiany handlowej z Azją. To za sprawą efektu Wuhan – to nie tylko jedna prowincja Hubei, ale przeniosło się to na inne miasta, porty i administrację – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Janusz Piechociński, prezes Izby Przemysłowo - Handlowej Polska – Azja.