Pierwsze półrocze w branży mleczarskiej

Choć I półrocze na rynku mleka nie obfitowało w spektakularne przejęcia, fuzje czy upadłości, to jednak dużo się działo. Podsumowaliśmy ten okres.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 14-07-2021, 07:01

W pierwszym półroczu Mlekovita przyłączyła dwa zakłady

Od stycznia do skupu trafiło 0,3 proc. mleka więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, cena OMP w czerwcu 2021r. była niemal o 30% wyższa.

Do najważniejszych wydarzeń, obok epidemii Covid-19 można zaliczyć coraz bardziej niepewną i zagmatwaną sytuację związaną z upadłością i dalszymi losami spółdzielni Bielmlek. W pewnym momencie sporo emocji w środowisku mleczarskim wywołała Sylwia Spurek zgłaszając absurdalny postulat zakazu reklamy produktów mleczarskich i mięsnych. Z tym wiąże się także dyskusja jaka wywołała się nt. tzw. czarnego PR, jaki dotyka mleko.

Nie można zapomnieć o dwóch zakładach przyłączonych przez Mlekovitę - 1 lipca br. do Grupy Mlekovita dołączyły Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowcu Świętokrzyskim i Kaliska Spółdzielcza Grupa Producentów Mleka w Kaliszu, rozszerzając liczbę zakładów produkcyjnych Spółdzielni z Wysokiego Mazowieckiego do 22.

Pierwsza połowa roku to także smutne zdarzenia: zmarł prezes OSM Oleśno Wilhelm Beker oraz Małgorzata Wysocka, były Członek Zarządu Polish Dairy.

Co na rynku mleka?

Sześć miesięcy to także zmiany sytuacji rynkowej, które trudno ująć w kilku zdaniach. Na poziomie UE, zarówno Komisja Europejska, jak i kraje członkowskie sytuację oceniają jako dobrą, chociaż dostrzegają zagrożenia związane ze wzrostem cen pasz i polityką samowystarczalności żywnościowej Chin. W Polsce mimo początkowo niższej dynamiki, ogółem w pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku, do skupu trafiło 0,3 proc. mleka więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W tym samym okresie ceny mleka w skupie utrzymywały się na poziomie zdecydowanie wyższym niż rok wcześniej. Dodatkowo dało się zaobserwować niewielki trend wzrostowy. Na koniec maja średnia cena skupu mleka w Polsce wynosiła 151,05 zł / 100kg i była wyższa o niemal 13,5 proc. niż rok wcześniej. Ze względu na opłacalność eksportową zanotowano wzrost produkcji serów i różnego rodzaju proszków mlecznych, co odbyło się kosztem innych produktów, na które przeznaczono nieco mniej surowca. Ceny zbytu produkcji gotowej, mimo fluktuacji nie dawały powodów do narzekań. W porównaniu z rokiem ubiegłym, cena OMP w czerwcu 2021r. była niemal o 30% wyższa. Masła o ponad 37 proc., a serów od 9 do 13 proc. Wstępne dane eksportowe również są optymistyczne. W pierwszych czterech miesiącach roku, eksport wzrósł zarówno pod względem wartości, jak i wolumenu. Zawdzięczamy to relatywnie niskiemu kursowi złotówki względem euro, jak i nadal utrzymującej się przewadze konkurencyjnej związanej z niższymi kosztami produkcji niż w większości pozostałych krajów UE.

Wspólny głos branży mleczarskiej

- Najważniejsze problemy, jakie spotkało polskie mleczarstwo w ostatnich miesiącach, były na bieżąco monitorowane i adresowane przez Porozumienie dla mleczarstwa. Były to kwestie związane ze zmianami Wspólnej Organizacji Rynku (CMO) wynikające z pakietu reform Wspólnej Polityki Rolnej, propozycji wprowadzenia podatku reklamowego, którego przyjęcie mogło doprowadzić do dalszego pogorszenia kondycji producentów żywności, pracami nad nowelizacją ustawy „O przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi konkurencyjnej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi” czy też dookreśleniem sposobu znakowania datą przetworów mlecznych. We wszystkich tych kwestiach Porozumienie dla mleczarstwa zajęło jednolite stanowisko, pokazując tym samym, że wspólny głos naszej branży, producentów i przetwórców, jest słyszalny i może wpływać na rzeczywistość i otoczenie biznesu - mówi Marcin Hydzik, przewodniczący Porozumienia dla mleczarstwa i prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.

