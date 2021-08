Pierwszy Prezes Hochland Polska patronem czytelni w Kaźmierzu

Za historią i siłą Hochland stoją ludzie. Osobą, która w sposób szczególny przyczyniła się do sukcesu firmy był pierwszy Prezes w Polsce – Jan Glacel. Aby podziękować i uczcić jego pamięć, w Bibliotece Publicznej w Kaźmierzu otwarto czytelnię, której Jan Glacel został patronem. Z tej okazji odbyło się spotkanie, w którym wzięła udział rodzina Śp. Jana Glacela, przedstawiciele władz lokalnych oraz firmy Hochland Polska.

Ponad 25 lat temu Grupa Hochland powierzyła Janowi Glacelowi zadanie stworzenia oddziału na polskim rynku. Posiadał on szeroką wiedzę, jak również praktyczne doświadczenie branżowe, co znalazło uznanie w ówczesnym kierownictwie Grupy. Budując od podstaw Hochland w początkach gospodarki rynkowej w naszym kraju, mierzył się z licznymi wyzwaniami organizacyjnymi czy proceduralnymi. Dzięki ciężkiej pracy, krok po kroku, zapoznawał Polaków ze smakiem serów Hochland i budował sieć dystrybucji. Spoczywała na nim ogromna odpowiedzialność i wiele zadań, które wymagały wszechstronnego zaangażowania – od znalezienia działki pod budowę zakładu, przez skompletowanie grupy pracowników, hurtowników, po przygotowanie produkcji. W 1995 r. w Kaźmierzu pod Poznaniem uruchomiono pierwszy zakład produkcyjny, który funkcjonuje do dziś.

Czytelnia

Równo w pierwszą rocznicę śmierci pierwszego Prezesa Hochland Polska odbyło się uroczyste otwarcie czytelni Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu. W spotkaniu, które odbyło się na zaproszenie Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu, uczestniczyły wnuczki Śp. Jana Glacela, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu wraz innymi Pracownikami firmy Hochland Polska, a także Wójt Gminy wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy w Kaźmierzu. Powiat Szamotulski reprezentowali Starosta, Radny Powiatu Szamotulskiego oraz Dyrektor Muzeum Zamek Górków. Uroczystość otwarcia poprzedził występ chóru Fermata i krótka prezentacja osoby Jana Glacela.

- Jan Glacel pozostanie w naszej pamięci jako pionier naszego biznesu w Polsce. Bez jego osobistego zaangażowania, praktycznego wsparcia, pragmatycznego i pomysłowego podejścia, Hochland w Polsce nie osiągnąłby obecnej pozycji. Zawsze będziemy go też wspominać, jako człowieka niezwykle życzliwego i serdecznego. Jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni – doceniając zarówno jego osiągnięcia zawodowe, jak i wyjątkową osobowość – powiedział Piotr Knauer, Prezes Hochland Polska.