Pij Mleko, Będziesz Wielki. Czy da się powtórzyć sukces kampanii?

Można powtórzyć sukces tej kampanii dzisiaj. Ale trzeba to zrobić przede wszystkim profesjonalnie. Trzeba określić, jak rynek wygląda obecnie, jaki jest problem i gdzie on występuje. Trafne zdiagnozowanie potencjału wzrostu dla mleka i jego przetworów jest konieczne do wyznaczenia właściwej strategii – mówi Jacek Sadowski, prezes agencji marketingowej Demo Effective Launching.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 21-05-2022, 10:52

Czy da się powtórzyć sukces kampanii Pij Mleko, Będziesz Wielki? /fot. pap/Jacek Turczyk

Ekspert podkreśla, że przede wszystkim każda kampania musi mieć jasno określony, ale i konkretny cel. Trzeba go potem konsekwencje realizować. - Siła kampanii branżowych polega na tym, że jest mądra i jest na to budżet pozwalający na dużą skalę działania. Pamiętajmy, że w czasie kampanii Pij mleko, będziesz wielki, równocześnie było bardzo dużo kampanii poszczególnych marek mleczarskich. Wówczas wokół mleka działo się bardzo dużo dobrego. To był dobrze wykorzystany czas marketingowo – mówi Jacek Sadowski.

Zlikwidować Fundusz Promocji Mleka?

Jacek Sadowski przypomina, że niedawno pojawił się postulat likwidacji Funduszu Promocji Mleka. Można powiedzieć, że miał one pewne uzasadnienie. Wydawanie pieniędzy w sposób nie skoordynowany, wręcz przypadkowy - to daremny trud i szkoda tych środków – uważa prezes Sadowski.

W jego opinii, społeczne kampanie branżowe to bardzo trudny temat. - One często się nie udają. Przyczyn tego jest wiele - nawet w jednej branży nie raz górę biorą sprzeczne interesy czy brak profesjonalizmu. Z drugiej strony, takie kampanie, mimo, że są trudne, to mają sens pod warunkiem, że są strategicznie przemyślane, dobrze i konsekwentnie realizowane – uważa.

Można powtórzyć sukces kampanii Pij Mleko, Będziesz Wielki

Kampania społeczna nie zastępuje działań marek

Sadowski dodaje, że żadna kampania społeczna nie zastąpi działań poszczególnych producentów. Kampania społeczna nie zastępuje działań promocyjnych dla poszczególnych marek. Komunikat „Pij mleko” to jedno, ale jego uzupełnieniem jest powiedzenie ludziom co konkretnie mają jeść - jakie są jogurty, jakie mleka, jakie sery. - Te przekazy wzajemnie się uzupełniają – dodaje.

- Kampania społeczna ma tylko wypracować pozytywnie nastawienie do branży, które zwiększy efektywność działań poszczególnych producentów. Jeśli jakaś firma jest nieaktywna marketingowo lub jej przekaz jest nie spójny bądź nie przekonujący, to żadna kampania społeczna nie zwiększy jej sprzedaży – Jacek Sadowski.

Kolejną ważną sprawą, są oczekiwania wobec działań promocyjnych. Żadna kampania społeczna, nawet najlepsza, nie zwiększy sprzedaży dwukrotnie. - Przy dobrej kampanii dla rynku o wartości towarowej produkcji wynoszącym ponad 17 mld zł (w 2020 roku) wzrost rzędu kilku procent to duży sukces. Wzrost 10 proc. w ciągu roku to byłby spektakularny sukces – uważa szef agencji marketingowej Demo Effective Launching.

Czy kampanie społeczne mają sens?

- Czy warto robić takie kampanie? Na miejscu producentów mleka nie zastanawiałbym się nad dobrą kampanią społeczną - oczywiście, że miałaby sens, nawet, jeśli nie przyniesie od razu efektów. Tylko kampania musiałaby być zrobiona dobrze. Nawet jeśli sprzedaż rosłaby pół procenta rocznie, to już warto. Szczególnie, że mleko ma czarny PR, więc kampania mogłaby również być odpowiedzią na działania przeciwne – zauważa nasz rozmówca.

Dodaje, iż nie mniej ważne od samej kampanii są odpowiednie badanie rynkowe. - Dopiero w zależności od ich wyników, można mówić o konstruowaniu jakiejkolwiek kampanii – podkreśla.