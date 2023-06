Uczestnicy Pikniku Rodzinnego Hochland 2023, który w miniony weekend odbył się przy ulicy Leśnej w Kaźmierzu, mieli okazję przenieść się w czasie i spotkać szalonych rewolwerowców, dostojnych Indian oraz spróbować pieczeni z bizona. W malowniczej scenerii w pobliżu lasu nie zabrakło atrakcji zarówno dla młodszych, jak i dla starszych gości. Każdy, kto mógł, odkurzył pióropusze i wyjął z szafy kapelusze, bo elementy stroju w konwencji Dzikiego Zachodu były jak najbardziej mile widziane.

Były gry i zabawy dla małych i dużych, kucyki, maskotki Myszka Miki i Minion, dmuchańce, zjeżdżalnie, warkoczyki, tatuaże, malowanie twarzy, balonowe zoo i przejażdżki samochodami sportowymi. W tym wyjątkowym międzypokoleniowym spotkaniu wzięli udział obecni i emerytowani pracownicy Hochland Polska wraz z rodzinami, a organizatorem wydarzenia była Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Kaźmierzu.

Piknik Rodzinny 2023 Hochland w Kaźmierzu przeszedł już do historii. To była doskonała okazja do zacieśnienia więzów pomiędzy bliskimi i przyjaciółmi, nie tylko z pracy, odnowienia starszych relacji i kontaktu z dawnymi znajomymi, a także fantastyczna możliwość poznania nowych osób! Biorąc pod uwagę dużą frekwencję i nieustannie rosnącą popularność tego typu spotkań, czas zacząć planować kolejną edycję, bo było pięknie, bezpiecznie i pysznie

– mówi Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.