PIM chce standardu dla dobrostanu krów mlecznych

Polska Izba Mleka podjęła inicjatywę wprowadzenia systemowych rozwiązań poprawienia bytu zwierząt, którego założeniem jest rozszerzenie istniejącego już Standardu Polskiej Izby Mleka „Bez GMO” o moduł systemu oceny dobrostanu zwierząt. Pozwoli to rolnikom nie tylko na zapewnienie wymaganego przepisami minimum, ale na podniesienie standardu hodowli zwierząt, co niewątpliwie uczyni te gospodarstwa konkurencyjnymi, a jednocześnie uczyni zadość założeniom strategii Europejskiego Zielonego Ładu związanymi ze zrównoważonym rolnictwem, zasadami ochrony środowiska czy zasadami postępowania ze zwierzętami.

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, producenci mleka zrzeszeni w Stowarzyszeniu Polskie Mleko, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, zootechnicy, przedstawiciele zakładów przetwórczych oraz audytorzy z TUV SUV Polska, współpracujący z Polską Izbą Mleka.

Zagorzała i merytoryczna dyskusja podczas dzisiejszego spotkania udowodniła, że jest wiele zagadnień do omówienia. Członkowie grupy roboczej zapoznali się z katalogiem wymagań, do którego wnieśli wiele cennych uwag i sugestii oraz konkretnych propozycji rozwiązań, tak by moduł był jak najbardziej przejrzysty i spełniał swój cel.

Podczas spotkania Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka przekazała informacje z wczorajszej (25.02.2021) wideokonferencji z Komisarzem Januszem Wojciechowskim dotyczące zagadnienia dobrostanu zwierząt, które były poruszane podczas spotkania. Przedstawiła planowane działania Komisji Europejskiej w tym zakresie i proponowane rozwiązania.

Objęcie Standardem PIM tak istotnego zagadnienia, jakim jest dobrostan zwierząt to kolejne rozwiązanie pomagające branży mleczarskiej oraz rolnikom na zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez dobre skojarzenia nie tylko z wysokiej jakości, bezpiecznymi produktami, ale także standaryzowanym pozyskiwaniem surowca od dobrze traktowanych zwierząt hodowlanych.