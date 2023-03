W dniu tj. 13.03.2023 Polska Izba Mleka wspólnie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu zorganizowała webinar pt. „Możliwości eksportowe na rynki w Azji”, w którym uczestniczyło blisko 30 przedstawicieli spółdzielni mleczarskich.

Obecnie spółdzielnie mleczarskie zmagają się z kryzysem, my jako organizacja musimy zrobić wszystko, by odczuć go w jak najmniejszym stopniu. W związku z tym podjęliśmy współpracę z PAIH w celu poszukiwania nowych rynków zbytu

- mówi Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka.