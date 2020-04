PIM uruchomiła aplikacje do wymiany wiedzy i ofert

Wystarczy wejść w zakładkę Aplikacja Ofertowa, by złożyć swoją ofertę.

- Jest to nasza odpowiedz na potrzebę wymiany informacji pomiędzy przetwórcami - mówi Agnieszka Maliszewska dyrektor Polskiej Izby Mleka- Założyliśmy jakiś czas temu grupę na jednym z komunikatorów, gdzie na bieżąco przekazuję prezesom spółdzielni i zakładów aktualne informacje dotyczące rynku mleka w Polsce, Europie i świecie. To niezwykle ważne, by w tym momencie szybko komunikować się i informować o niezwykle dynamicznie zmieniającej się sytuacji i to narzędzie doskonale się sprawdza.

Przygotowaliśmy kolejne narzędzie do sprawnej komunikacji i mam nadzieję, że firmy będą z niego korzystały. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne i może z niego korzystać każdy zainteresowany kupne/sprzedażą/pomocą.