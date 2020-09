PIM: Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt szkodzą całemu rolnictwu

- Nie wiadomo co oznacza zakaz hodowli na uwięzi, jeśli dotyczy to także zwierząt hodowlanych, to także bydła mlecznego w oborach uwięziowych. Brak zupełnie wyjaśnień. Ustawa niestety to bubel wielki, a brak doprecyzowania zapisów spowoduje liczne kłopoty dla rolników, które na pewno zostaną przez organizacje pro zwierzęce wykorzystane przeciwko rolnikom – mówi Agnieszka Maliszewska.



- Smutno na to się patrzy – puentuje.

Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego. Za jej przyjęciem głosowało 356 posłów, 75 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Przeciw tej ustawie byli posłowie z Konfederacji, PSL i Solidarnej Polski.

Teraz nowelizacja trafi do Senatu.