Tej wiosny w bezlaktozowej ofercie produktów SM Mlekpol pojawią się dwa nowe smaki jogurtów pitnych pod marką Łaciate. Tym samym poszerzą one oryginalną ofertę smakową. Do mocno owocowych połączeń: truskawka-czarna porzeczka, ananas-kokos, jeżyna-malina, dołączają: jabłko-gruszka oraz naturalny. To doskonałe rozwiązanie dla osób z nietolerancją laktozy.

Autor: portalspozywczy.pl/PR

Data: 13-04-2022, 11:29

Pitne nowości bez laktozy od marki Łaciate

Nietolerancja cukru mlecznego to zaburzenie, które staje się coraz bardziej powszechne wśród naszego społeczeństwa, z roku na rok dotyka coraz więcej osób. Sposobem neutralizowania tej dolegliwości jest odpowiednia dieta, która polega na wyeliminowaniu produktów zawierających laktozę. Co jednak w sytuacji, gdy cenimy sobie smak i wartości odżywcze, jakie daje nam nabiał, który zawiera laktozę? Rozwiązaniem dla osób zmagających się z tym problemem, są wyroby mleczne niezawierające tego cukru. SM Mlekpol, jako lider w branży, odpowiada na potrzeby konsumentów i stale powiększa rodzinę produktów bezlaktozowych.

Jogurty pitne bez laktozy

Jogurty pitne Łaciate bez laktozy powstają z najlepszego polskiego mleka i najwyższej jakości dodatków owocowych. Na ich opakowaniach konsumenci znajdą charakterystyczne dla tego typu produktów, fioletowe elementy szaty graficznej, by łatwo było je odróżnić na sklepowej półce.

Nowe, ciekawe zestawienie jabłko-gruszka, przywodzi na myśl smaki sadu. To dwa typowo polskie owoce, które zostały połączone z mlekiem i zamknięte w wygodnym, poręcznym opakowaniu 250 ml. Produkt odznacza się niepowtarzalnym aromatem i owocowym charakterem. Pozwala również dostarczyć do organizmu wiele wartościowych składników odżywczych i zawiera żywe kultury bakterii jogurtowych. Doskonale sprawdzi się jako pożywna przekąska podczas przerwy w pracy lub szkole, w czasie wycieczki rowerowej lub długiego spaceru.

Naturalna przekąska

Jogurt pitny Łaciaty bez laktozy naturalny to idealny wybór dla tych, którzy szukają zdrowej przekąski nabiałowej, z prostym składem i czystą etykietą. Produkt wyśmienicie smakuje, a przede wszystkim jest źródłem witamin i mikroelementów. Zawiera także żywe kultury bakterii jogurtowych. Mleczne napoje fermentowane doskonale orzeźwiają i gaszą pragnienie w ciepłe dni, dodając pozytywnej energii. Doskonałej jakości naturalny jogurt smakuje wyśmienicie jako osobna przekąska, ale także jest idealną bazą do łączenia z sezonowymi owocami. Dzięki poręcznej butelce 250 ml można go zabrać ze sobą wszędzie.

Kategoria produktów bez laktozy sukcesywnie rozwija się i cieszy dużym zainteresowaniem. Obecnie, prócz jogurtów pitnych w 5 smakach, w ofercie SM Mlekpol znajdują się także: mleko Łaciate bez laktozy UHT o zawartości tłuszczu 1,5% oraz 3,2%, mleko świeże Łaciate 2%, ponadto żółte sery w plastrach (Gouda, Edam, Salami, Złoty Mazur), twaróg Mazurski Smak.