Podsumowanie spotkania Milk Market Observatory z 26 czerwca 2020 roku

W spotkaniu brali udział wszystkich najważniejszych europejskich organizacji związanych z mleczarstwem: COPA-COGECA (producenci i spółdzielnie- europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze), EMB (Europejska Rada ds. Mleka - reprezentuje około 100 000 producentów mleka - opowiada za perspektywiczną, zrównoważoną produkcję mleka w każdym regionie Europy, która umożliwia rolnikom zarabianie na godnych warunkach pracy.), ECVC (Via Campesina, międzynarodowa organizacja zrzeszająca rolników i broniąca ich praw ), EDA Europejskie Stowarzyszenie Mleczarstwa – zrzesza organizacje mleczarskie z Europy (przemysł mleczarski), Eucolait (handel mleczarski), Eurocommerce (handel detaliczny) i CEJA (młodzi rolnicy). W prezentacjach i informacjach wymienianych podczas spotkania podkreślono następujące kwestie:

Zbiór mleka krowiego w UE-27 wzrósł w kwietniu 2020 r. o 0,8% (+107 000 t) w porównaniu z tym samym miesiącem 2019 r., co spowodowało łączny wzrost w 2020 r. o +2,4%. IE, IT i NL zgłosiły największy wzrost produkcji. W 9 państwach członkowskich produkcja była niższa niż w kwietniu 2019 r., w tym we Francji (-0,7 %, -15 000 t), co prawdopodobnie wynikało z dobrowolnej redukcji. Wzrost odbioru mleka w pierwszych 4 miesiącach 2020 r. przekładał się na wzrost produkcji wszystkich przetworów mlecznych z wyjątkiem śmietany i mleka zagęszczonego. Inne produkty: PMP (pełne)(+8,3%), OMP (odtłuszczone) (+1,5%), ser (+1,4%) i masło (+0,7%). Produkcja mleka spożywczego wzrosła w kwietniu o zauważalne 4%.

Średnia cena mleka surowego z gospodarstwa rolnego w UE wynosi 33,53 c/kg w kwietniu, czyli jest o 3,1% niższa niż w kwietniu 2019, ale 5,1% powyżej średniej z ostatnich 5 lat. Szacunki na maj nadal wynoszą ponad 33 c/kg, ale mogą spaść jeszcze bardziej ze względu na fakt, że ceny mleka z pewnym opóźnieniem podążają za zmianami na rynku mleczarskim.

Ceny masła w UE spadły z 368 EUR/100 kg na początku roku do 281 EUR/100 kg na dzień 10 maja. W ciągu ostatnich 5 tygodni ceny poprawiły się do 318 EUR/100 kg, czyli nadal są o 19% niższe niż rok temu. Ceny OMP w UE gwałtownie spadły od połowy marca, osiągając w połowie kwietnia 191 euro/100 kg, ale później poprawiły się do poziomów wyższych niż w ostatnich latach (214 euro/100 kg, +4% powyżej 2019 r.). Unijne ceny sera oscylują na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych. Przyszły rozwój sytuacji jest niepewny. Przyjęcie PSA (private storage aid – dopłaty do prywatnego przechowywania) dla OMP, masła i serów przyczyniło się do poprawy nastrojów na rynku.