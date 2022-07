Polacy ciągle spożywają zbyt mało produktów mlecznych

Produkty mleczarskie zdaniem specjalistów powinny znajdować się w codziennej diecie człowieka w każdym wieku, a szczególnie w diecie dzieci i młodzieży. Mleko i jego przetwory są skarbnicą witamin i składników odżywczych. Zawierają łatwo przyswajalny wapń, pełnowartościowe białko, cynk, magnez, fosfor oraz witaminy z grupy B, A, D i E. Sięgając po produkty mleczne „pracujemy” na mocne kości i zęby, a także dobrą kondycję.

Zalecane spożycie produktów mlecznych

Jak podkreśla dr n. med. Irena Białokoz-Kalinowska, pediatra, alergolog, we wszystkich modelach zdrowego żywienia na świecie zalecana jest obecność produktów mleczarskich w codziennej diecie człowieka. W największym stopniu dotyczy to dzieci i młodzieży (grupa wiekowa 4-18 lat) – zalecane jest spożywanie 3-4 porcji produktów mlecznych dziennie. Dostarczanie odpowiednich dawek wapnia, w okresie intensywnego wzrostu oraz kształtowania się szczytowej masy kostnej, jest szczególnie istotne - pozwoli cieszyć się w przyszłości mocnymi kośćmi i zębami.

Bogate w wapń produkty mleczne są bardzo ważne w profilaktyce osteoporozy, na którą cierpi wielu starszych Polaków – mówi dr Irena Białokoz-Kalinowska.

Osteoporoza

Osteoporoza, czyli zrzeszotnienie kości (przewlekłe ich odwapnienie, a w efekcie zmniejszenie masy i gęstości), prowadzi do złamań będących przyczyną kalectwa, a nawet śmierci. Złamania kości mogą prowadzić do licznych powikłań: zaniku mięśni, odleżyn, czy zatorowości płucnej. Osteoporoza i jej powikłania należą do jednych z częstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych. Szacuje się, że na osteoporozę, która zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych, na świecie choruje aż 22% kobiet po 50. roku życia i 6% mężczyzn. Do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia osteoporozy należy m.in. niska zawartość wapnia w codziennej diecie, brak aktywności fizycznej oraz niedobór witaminy D. Warto więc w ciągu całego życia spożywać produkty mleczne w zalecanych ilościach, gdyż zawarty w nich wapń charakteryzuje się bardzo dobrą przyswajalnością (dzięki laktozie, która zwiększa przyswajalność oraz odpowiedniemu stosunkowi wapnia do fosforu).

- Osoby dorosłe i starsze powinny spożywać 2-3 porcje produktów mlecznych dziennie. W przypadku osób starszych zalecane są głównie fermentowane produkty mleczne, takie jak jogurt, kefir czy maślanka – podkreśla dr Irena Białokoz-Kalinowska.

Znaczenie białka w diecie

Bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu – zwłaszcza układu hormonalnego i odpornościowego - jest pełnowartościowe białko, którego duże ilości znajdziemy w mleku i jego przetworach. Białko odpowiada także m.in. za prawidłowy rozwój mięśni, tkanki łącznej, stan skóry, włosów, zębów, paznokci oraz regenerację uszkodzonych tkanek.

Produkty mleczne są dobre nie tylko dla naszego zdrowia, ale i dla urody. Witamina A pozwala nie tylko zachować dobry wzrok, ale także młody wygląd skóry. Na stan skóry pozytywnie wpływają też sprzyjające produkcji kolagenu bakterie kwasu mlekowego

Polskie produkty mleczarskie

Warto sięgać po produkty mleczne wyprodukowane przez polskie mleczarnie. I nie chodzi tu tylko o tzw. patriotyzm konsumencki, mający na celu wspieranie krajowej gospodarki. Po prostu polskie produkty mleczarskie wyróżniają się bardzo wysoką jakością – są produkowane w nowoczesnych zakładach, z wysokiej jakości mleka. Polscy rolnicy żywią bydło w sposób tradycyjny, naturalnymi paszami, zużywają dużo mniej nawozów i środków ochrony roślin niż rolnicy z Europy Zachodniej.

