Z danych KOWR wynika, że w naszym kraju rośnie przeciętne miesięczne spożycie serów i twarogów. Gdzie Polacy kupują sery i ile na nie wydają?

Polacy coraz więcej wydają na sery. Gdzie je kupują? /fot. Shutterstock

Wzrost spożycia serów

Z danych biura analiz KOWR wynika, że Polacy kupują coraz więcej serów, zarówno dojrzewających jak i twarogowych. Szczególnie dynamiczny wzrost odnotowano od 2019 r. W 2021 r. w konsumpcji serów i twarogów utrwaliły się tendencje obserwowane w 2020 r. Spożycie serów dojrzewających i topionych zwiększyło się o 4,3 proc., a serów twarogowych o 2,1 proc.

W 2021 r. w strukturze asortymentowej produkcji serów i twarogów dominującą pozycję zajmują sery twarogowe z 51% udziałem. Kolejne miejsca zajmowały sery podpuszczkowe dojrzewające – 39% i sery topione – 8%. W porównaniu z 2020 r. nastąpił wzrost produkcji serów i twarogów o 3%, do 509 tys. ton oraz serów podpuszczkowych dojrzewających – o 9%, do 391 tys. ton. W przypadku serów topionych odnotowano spadek produkcji o 4%, do 75 tys. ton.

CZYTAJ TAKŻE: Sery z laktozą czy bez laktozy?

Jak powiedział Marek Zachalski, z Centrum Monitorowania Rynku Sp. z o.o., podczas Polskiego Kongresu Serowarstwa, kluczowym kanałem dla sprzedaży serów paczkowanych pozostają dyskonty odpowiadając za 62% wartości sprzedaży rynku detalicznego i 58% wszystkich transakcji.

Analizując TOP 30 SKU na paragonach w najpopularniejszych sieciach dyskontów, widać, że w każdym zestawieniu znalazł się ser. W sieci Biedronka na pozycji 23 znalazł się Ser żółty 135g, a na pozycji 28 Serek Wiejski 200g. Z kolei w sieci Lidl, na pozycji 18 znalazł się Ser w plastrach. Z tego można wywnioskować, że sery są produktami pierwszego wyboru przez konsumentów - powiedział Marek Zachalski.

cmr1 dyskonty.png

Pomimo wzrostu liczby transakcji z serami paczkowanymi, względem poprzedniego roku kupiliśmy o ok 1% mniej opakowań tych produktów. Przeciętny koszyk był mniejszy niż przed rokiem ale jego wartość wzrosła o 6,5%.

CMR2 sery paczkowane.png

Kategorią kluczową serów pozostają sery dojrzewające

Wzrost znaczenia wolumenowego odnotowały serki wiejskie co ma związek z zniesieniem restrykcji oraz powrotem do szkół i biur. Kluczową kategorią wartościowo pozostają sery żółte.

CZYTAJ TAKŻE: Goat Farm o kozich serach wie wszystko

CMR3.png

CMR4.png

Wzrost wartości sprzedaży serów

Wzrostu wartościowego MAT 06’22 odnotowały sery paczkowane w sklepach detalicznych. Kluczowym czynnikiem był wzrost cen sprzedawanych opakowań. Z tego względu odnotowano wzrost wartości sprzedaży o 8,7 proc.

Sery jako kategoria są o jednym z najwyższych wzrostów cen, który wyniósł 25 proc. - powiedział Marek Zachalski.

25 proc. wyniósł wzrost średniej ceny SKU produktów mlecznych względem sierpnia 2021 w sklepach małoformatowych do 300m2. W tym samym czasie, sery żółte w tym kanale podrożały o 34%. W supermarketach wzrost ceny wyniósł 26,3 proc. Z kolei wzrost cen twarogów wyniósł odpowiednio 24,2 proc. i 22,1 proc. Najmniejszy wzrost cen zanotowały sery pleśniowe odpowiednio 17,1 i 17,9 proc.

Spadek wolumenu sprzedaży odnotowały wszystkie typy serów i twarogów. Sezonowość związana jest z wzrostem znaczenia twarogów sernikowych w okresach świątecznych.

Łącznie wszystkie sery zanotowały spadek sprzedaży o 6,2 proc, twarogi 5,4 proc. o a sery żółte o 5,8 proc., sery pleśniowe o 9,4 proc, a sery białe regionalne aż o 11,2 proc. Sprzedaż serków wiejskich spadła o 7,5 proc., a serków topionych o 4 proc.

Klienci sklepów małoformatowych mogą wybierać spośród ok 50 wariantów serów i twarogów paczkowanych. W przypadku supermarketów, wybór ten jest ponad 3-krotnie większy. - zauważa Marek Zachalski.

CMR 5.png

Preferencje zakupowe według wielkości miejscowości

Ciekawe jest spojrzenie na sprzedaż serów według wielkości miejscowości. W mniejszych miejscowościach widoczne jest bardziej tradycyjne podejście: dominują twarogi wykorzystywane do pieczenia, większe znaczenie mają sery topione. Wraz z wzrostem miejscowości na znaczeniu zyskują sery żółte oraz serki wiejskie, rośnie też znaczenie serów pleśniowych.

CMR6.png

Z danym CMR, wynika, że transakcje z serami paczkowanymi są wyraźnie wyższe od przeciętych. Koszyki z serami żółtymi mają śniadaniowy charakter, z pleśniowymi bardziej kulinarny natomiast w przypadku twarogów najczęściej współwystępują produkty wykorzystywane przy wypiekach.

CMR7.png

Podsumowując należy stwierdzić, że sery są istotną kategorią sklepów detalicznych, z sprzedażą skupioną wokół dyskontów - powiedział Marek Zachalski.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl