Właściwości serów kozich

Jeśli chodzi jeszcze o konkretne korzyści zdrowotne, to badania pokazują, że u osób, które regularnie jedzą sery, rzadziej pojawiają się choroby układu krążenia, w tym choroba niedokrwienna serca i udary mózgu. Obecność serów w diecie obniża też ryzyko cukrzycy

- Są one źródłem żywych kultur bakterii potrzebnych naszemu mikrobiomowi jelitowemu. Z tym, że zaletą tych serów nie jest sama obecność dobroczynnych bakterii. Zaletą są też ich właściwości fizykochemiczne – jak na przykład kwasowość, zawartość tłuszczu i tekstura. Właściwości te sprawiają, że sery dojrzewające są zarazem dobrym nośnikiem dla kultur bakterii – chronią dobroczynne bakterie przed zniszczeniem podczas ich transportu w przewodzie pokarmowym. Pod tym względem sery przewyższają inną żywość z bakteriami, na przykład jogurt naturalny. Z serów więcej dobroczynnych bakterii dotrze do dalszych odcinków układu pokarmowego

Na świecie z mleka koziego produkuje się ponad 200 gatunków sera.

Podczas Targów Natura Food w Łodzi gospodarstwo „Figa” Rodziny Maziejuków zdobyło medal w ekologicznym plebiscycie Organic Life Top 50. To już 11 nagroda dla tego koziego gospodarstwa z Mszany należącego do Stowarzyszenia „Polska Ekologia”.

W naszym gospodarstwie pierwsza koza otrzymała imię „Figa”, stąd nazwa całej firmy. Zapewniam, że w wytwarzaniu serów nie używamy soku figowego, wyroby swój wyjątkowy smak zawdzięczają pastwiskom, gdzie rosną dzikie zioła. Te tereny wypasów to jedne z najczystszych przyrodniczo miejsc w Polsce. Wykorzystujemy tradycyjne receptury sięgające jeszcze XIV wieku, czasu bytności na tych terenach pasterzy wołoskich, którzy przynieśli ze sobą umiejętności serowarskie. One były przekazywane z pokolenia na pokolenie i my te tajniki wyrobu serów stosujemy obecnie. Dodam, że 10 produktów z marką „Figa” zostało wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych. Zrozumiała więc jest nasza obecność w Klastrze Podkarpackie Smaki

- powiedział Wawrzyniec Maziejuk, właściciel gospodarstwa Figa.