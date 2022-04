Polacy nagrodzeni francuskim Orderem za Zasługi dla Rolnictwa

W Ambasadzie Francji w Warszawie ambasador tego kraju odznaczył Orderem za Zasługi dla Rolnictwa Agnieszkę Maliszewską oraz Jakuba Oliprę.

Autor: opr. RW

Data: 08-04-2022, 19:51

Jak powiedział Frédéric Billet, ambasador Republiki Francuskiej w Polsce, Order za Zasługi dla Rolnictwa, jest nagrodą dla osób, które mają wybitne zasługi dla rolnictwa lub które wyróżniły się w służbie Francji w różnych sektorach rolno-spożywczych. W istocie, zgodnie z duchem założyciela, Mérite agricole jest „rolniczą Legią Honorową". Odznaczenie to przyznawane jest zarówno Francuzom, jak i cudzoziemcom. - Cieszę się, że od trzydziestu lat odznaczono nim ponad sześćdziesięciu Polaków, co jest dowodem żywotności naszych więzi i relacji. Dołączają Państwo zatem do rodziny francuskich dyplomatów rolnictwa, którzy zajmują się dyplomacją w samym sercu aktualnych wyzwań, takimi jak zmiana klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe i dziedzictwo kulinarne. Dzisiaj eksperci rolnictwa są bohaterami naszego spotkania i tego wieczoru – mówił Ambasador.

Zasługi dla rolnictwa i mleczarstwa

Wymieniając zgodnie z protokołem ceremonii – zasługi udekorowanych osób, przypomniał, iż Agnieszka Maliszewska, jest Wiceprezeską COGECA, dyrektorką Polskiej Federacji Mleczarzy i mistrzynią biegania. - Niesamowitą energię wykorzystuje Pani w służbie rolnictwa, swojej pasji od ponad 20 lat. Potrafiła Pani stworzyć solidną tkankę firm, jak mało która branża w Polsce, zawsze dbając o integrację przedstawicieli zagranicznych, a w szczególności francuskich. Zawsze stawia Pani Francję na pierwszym miejscu podczas swoich konferencji, a w szczególności podczas międzynarodowego Forum mleczarskiego, które organizuje Pani co roku, i jest dla mnie zaszczytem obejmowanie patronatem ambasady tego ważnego dorocznego wydarzenia. Wiem też, że zawsze chętnie przyjmuje Pani w swojej organizacji przedstawicieli francuskich i otwiera przed nimi drzwi polskich firm. Myślę tu na przykład o tym, jak kilka miesięcy temu przyjęła Pani eksperta z Francuskiego Instytutu Hodowli Zwierząt, który przyjechał do Polski, aby przeprowadzić badania polskiego sektora mleczarskiego w celu porównania go z sektorem francuskim – mówił Frédéric Billet.

Polskie i francuskie podobieństwa

Agnieszka Maliszewska przyjmując odznaczenie podkreśliła, że w wielu aspektach francuskie i polskie rolnictwo oraz przetwórstwo, a zwłaszcza sektor mleczarski, jest bardzo zbliżone. - Jesteśmy dumni z tego, co osiągamy. Ciężko pracujemy na rzecz tego, żeby na stołach francuskich, polskich i europejskich konsumentów znalazła się żywność najwyższej jakości. Przy tym pracujemy z poszanowaniem ciężkiej pracy rolników i środowiska jakie nas otacza. To nas łączy i przybliża do siebie, dając poczucie solidarności i wzajemnego zaufania – powiedziała dyrektor Polskiej Izby Mleka.

- Łączy nas także spółdzielczość, która w obu krajach jest dominująca. Szczególnie spółdzielczość mleczarska, która z racji mojej pracy zawodowej jest mi szczególnie bliska. Wielokrotnie słyszę, że spółdzielnia to kobieta, która daje poczucie wspólnoty, bezpieczeństwa i rozwoju. To słyszę zwłaszcza od kobiet, które we Francji i w Polsce zaangażowane są w rolniczy ruch spółdzielczy. Dlatego z tak wielką radością w mojej pracy zawodowej, staram się wspierać kobiety zaangażowane w spółdzielczość – podkreśliła.

Nowa wyzwania przed Polską i Francją

Dodała, że przed francuskim i polskim, ale też europejskim sektorem rolniczym, szczególnie przed spółdzielczością, stoją dziś wielkie wyzwania. - Do niedawna byliśmy przekonani, że tylko wyzwania klimatyczne znajdą się w centrum naszej uwagi. Dziś wiemy, że choć są ważne, zeszły na dalszy plan. Agresja Rosji na Ukrainę, okrucieństwa dokonywane na ludziach, w tym na rolnikach, zdominowały naszą uwagę i działania. Dlatego przed nami wielkie wyzwanie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla naszych obywateli. Jestem przekonana, że razem możemy zrobić dużo więcej niż w pojedynkę – mówiła Agnieszka Maliszewska.

- Dlatego tym bardziej doceniam otrzymany order, który jest ogromną motywacją do dalszej pracy. Pragnę podziękować za to zaszczytne wyróżnienie, Panu Ambasadorowi, prosząc jednocześnie o podziękowanie w moim imieniu kapitule Orderu oraz francuskiemu ministrowi rolnictwa. Moja praca nie byłaby pełna i efektywna, gdyby nie rola mądrych i odważnych kobiet jakie spotykam na swojej drodze zawodowej – dodała.