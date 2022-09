- Konsumenci potrzebują wiedzy, że produkty z oznaczeniem ChOG jak np. Polska Wódka/Polish Vodka, są najwyższej jakości i pochodzą ze sprawdzonych źródeł. Wielka szkoda, że znajomość produktów z listy ChOG jest w Polsce tak niska – mówi Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska, dyrektor generalna Stowarzyszenia Polska Wódka.

Polacy nie znają oznaczeń geograficznych dla żywności? fot. za YouTube

Czym są chronione oznaczenia geograficzne?

26 września w Poznaniu odbyło się seminarium na temat chronionych oznaczeń geograficznych. Głównym tematem spotkania było wyjaśnienie, na czym polega taka forma ochrony i co należy zrobić, aby móc stosować chronione oznaczenie geograficzne na produktach. Swoje stanowisko przedstawili reprezentanci Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele i producenci towarów ChOG. Uczestnikami byli zarówno wytwórcy z całej Polski, jak i konsumenci, którym zależy na świadomych wyborach jakościowych produktów. Wydarzenie odbyło się w ramach Poznańskich Targów „Smaki Regionów”.

Czym jest oznaczenie geograficzne i przed czym chroni?

Produkty z chronionym oznaczeniem geograficznym są gwarancją jakości, ale też zawierają w sobie tradycje związane z danym obszarem geograficznym. Są wizytówką kraju, przekazują jego kulturę, historię i wartości. Oznaczenie geograficzne to forma ochrony towarów i produktów pochodzących z danego terenu, do którego nawiązuje także ich nazwa (np. Ser koryciński swojski ChOG, Polska Wódka ChOG).

Powinny się one cechować niepowtarzalnymi właściwościami np. tradycyjnym sposobem powstawania, określonymi surowcami czy miejscem produkcji. Produkt, który na podstawie złożonego wniosku, otrzyma prawo do stosowania oznaczenia geograficznego, jest chroniony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Ma to także ogromne znaczenie dla konsumentów, którzy wiedzą, że wybierając produkty z oznaczeniem geograficznym, kupują towary sprawdzone i jakościowe.

Ile chronionych oznaczeń geograficznych mamy w Polsce?

Obecnie mamy w Polsce zarejestrowanych 10 chronionych nazw pochodzenia i 24 chronione oznaczenia geograficzne produktów rolnych i środków spożywczych, 2 oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych i 10 gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Łącznie 46 nazw.

Forma ochrony produktów, jaką jest chronione oznaczenie geograficzne, nie jest jeszcze wystarczająco znana. Choć obecnie w Unii Europejskiej zarejestrowano prawie 3500 produktów, to nadal w wielu krajach zarówno sami rolnicy i producenci, jak i konsumenci, mają niewielką świadomość na ten temat. Większość z nich w ogóle nie wie o istnieniu chronionych oznaczeń geograficznych, a znaczna część nie rozumie, jakie korzyści może przynieść rejestracja produktu.

- Polska jest tzw. średnim użytkownikiem, jeśli chodzi o oznaczenia geograficzne. Chronimy takie produkty jak Jabłka grójeckie ChOG, Rogale świętomarcińskie ChOG czy Polską Wódkę ChOG, ale nadal jest to niewielki procent naszych rodzimych towarów – mówi Bartłomiej Balcerzyk, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. – Naszym celem było zachęcenie producentów do składania wniosków o przyznanie oznaczenia. Chcemy szerzyć świadomość na jego temat, bo wiemy, że przyczyni się to nie tylko do ochrony samych produktów, ale również praw ich twórców. Myślę, że seminarium było źródłem wiedzy zarówno dla producentów rozważających rejestrację, jak i dla samych konsumentów, którzy dowiedzieli się, dlaczego warto wybierać produkty z listy ChOG – dodaje.

Polacy nie znają oznaczeń geograficznych żywności?

W seminarium udział wzięli także polscy producenci towarów chronionych oznaczeniem geograficznym. O tym, jak przebiegał proces przyznawania oznaczenia w przypadku Jabłek grójeckich ChOG, opowiadał Maciej Majewski. Historię Sera korycińskiego swojskiego ChOG przybliżył Sylwester Kwiatkowski, zaś Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska wprowadziła słuchaczy w świat Polskiej Wódki ChOG. Uczestnicy seminarium mogli nie tylko uzyskać potrzebne informacje, ale przede wszystkim zadać nurtujące ich pytania.

- Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na jakość produktów. Potrzebują wiedzy, że te z oznaczeniem ChOG jak np. Polska Wódka/Polish Vodka, są najwyższej jakości i pochodzą ze sprawdzonych źródeł. Wielka szkoda, że znajomość produktów z listy ChOG jest w Polsce tak niska, dlatego takie wydarzenia jak dzisiejsze seminarium są niezwykle potrzebne. Edukacja w tym zakresie to ukłon w stronę producentów, ale przede wszystkim konsumentów – mówi Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska, dyrektor generalna Stowarzyszenia Polska Wódka.

Jak aplikować o chronione oznaczenie geograficzne?

Seminarium na temat chronionych oznaczeń geograficznych było okazją, aby nawiązać kontakt z innymi producentami – zarówno tymi, którzy już chronią swoje produkty, jak i tymi, którzy dopiero planują złożyć wniosek. Podczas spotkania uczestnicy uzyskali wszelkie potrzebne informacje na temat specyfiki lokalnej, regionalnej i krajowej. Byli na nim również obecni przedstawiciele Komisji Europejskiej - Ola Jeżowska-Minárik i Bartłomiej Balcerzyk oraz Ministerstwa Rolnictwa

i Rozwoju Wsi – Magdalena Głodek. Wyjaśnili oni, na czym polega unijny system oznaczeń, plan strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej oraz dlaczego ochrona rodzimych produktów jest ważna dla polityki i gospodarki kraju.

Na koniec spotkania na uczestników czekała niespodzianka – degustacja produktów

z chronionym oznaczeniem geograficznym. Można było spróbować i dowiedzieć się więcej o Polskiej Wódce ChOG.

