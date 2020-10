Polacy obejmują ważne stanowiska w grupach roboczych Copa-Cogeca

Po ukonstytuowaniu się nowych władz w Copa-Cogeca przyszedł czas na wybory nowych szefów grup roboczych, czyli ciał, w których odbywają się prace eksperckie. Polska jako jeden z największych krajów o potencjale rolniczym obsadziła jak na razie trzy ważne funkcje. Dorota Śmigielska analityk rynku mleka w Polskiej Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka objęła stanowisko wiceprzewodniczącej grupy roboczej „Mleko i Produkty Mleczne”. – Polska jest jednym z czołowych producentów i eksporterów mleka w Unii Europejskiej. To ważne, aby w grupie roboczej Copa-Cogeca poświęconej temu rynkowi wybrzmiał wyraźnie głos z naszego kraju – skomentowała Dorota Śmigielska.

Z kolej Jerzy Wierzbicki z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, który od dwóch kadencji władz Copa-Cogeca jest szefem grupy roboczej „Promocja” obecnie objął funkcję wiceprzewodniczącego grupy roboczej „Wołowina i cielęcina”. – Jestem dumny, że doceniono moją pracę i powierzono mi funkcję wiceprzewodniczącego. Dla Polski sektor wołowiny to jedna z kluczowych gałęzi produkcji rolniczej. Niestety przed nami wiele zagrożeń i wyzwań takich jak m.in. groźba bezumownego Brexitu oraz walka ze skutkami epidemii Covid-19. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować mechanizmy, które będą służyć wszystkim europejskim farmerom oraz spotkają się one z aprobatom Komisji Europejskiej- powiedział po wyborze J. Wierzbicki.

Ważne stanowisko eksperckie objął także Marcin Sokołowski, który został członkiem wąskiej dziesięcioosobowej unijnej grupy ds. znakowania dobrostanu zwierząt powołanej przez Komisję Europejską w ramach Platformy UE ds. Dobrostanu Zwierząt. Platforma wspiera Komisję Europejską w planowaniu i koordynacji działań związanych z dobrostanem zwierząt. M. Sokołowski jest ekspertem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Na co dzień pracuje w OSI Food Solutions Poland, będąc odpowiedzialnym za wdrażanie systemu zrównoważonej produkcji żywca. Jest członkiem Zarządu Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny oraz członkiem Komitetu Technicznego krajowego systemu jakości Quality Meat Program (QMP). - To dla mnie zaszczyt, że zostałem powołany do grupy składającej się z najlepszych unijnych ekspertów w branży, którzy w bezpośredni sposób będą pracować nad etykietowaniem dobrostanu zwierząt, ważnym aspektem zrównoważonego rozwoju produkcji mięsa w Polsce i Europie. Zamierzam ściśle współpracować w tym zakresie z przedstawicielami całego łańcucha dostaw mięsa, w tym wołowiny, na naszym rynku - zapowiada Marcin Sokołowski.

Wybory w kolejnych grupach roboczych odbędą się w listopadzie.