Polish Dairy na Internetowym FRSiH: Jesteśmy mądrzejsi niż przed pandemią

- Teraz każdy to potrafi ocenić. Zawsze post faktum łatwo się ocenia. Jednak wówczas, my jako firmy handlowe, szefowie mleczarni przed takim pytaniem – co będzie dalej, co teraz trzeba robić, jaki wpływ będzie miała pandemia. Nie było wiadomo czy koronawirus przenosi się na produktach czy nie. Wszystko było nowe. Teraz już jesteśmy nieco mądrzejsi, wiemy więcej. Nie chcę pisać żadnych czarnych scenariuszy, bo jestem raczej optymistycznie nastawiona – mówiła Małgorzata Wysocka.

Podkreślała, że eksport mleczarki będzie się rozwijał i wszystkim na tym zależy. - Obserwujemy jednak przekierowanie tych produktów. Kraje, gdzie dominowała HoReCa, lub które bazowały na turystyce, zamawiają teraz mniej. Natomiast bardzo dużo zamawiają firmy farmaceutyczne z całego świata, gdyż wiele produktów nabiałowych ma w tej dziedzinie swoje zastosowanie. Widzimy, że zapotrzebowanie jest bardzo duże. Uważamy, że to będzie się rozwijało – podkreślała.

W jej opinii, dużym problemem jest kwestia finansowa. - Pojawiały się kłopoty z płatnościami, gdyż wielu naszych klientów nie mogło iść do banku – są kraje, gdzie aby zlecić przelew, trzeba fizycznie iść do banku. To jest dla nas dużym kłopotem – my płacimy producentom nabiału, oni muszą zapłacić rolnikom, a czy my odzyskamy te pieniądze od klientów, to czasem jest niewiadoma – zauważa Małgorzata Wysocka.

Zaznaczyła również, że kłopotem są także ubezpieczenia należności. - Mieliśmy już zamówione dostawy do jednej z większych linii lotniczych świata i niestety firma ubezpieczeniowa nie ubezpieczyła tej transakcji. Zmarnowane zostało kilka miesięcy na przygotowanie produktu, na próby i ich wysyłki, na negocjacje cen. Niestety nie możemy sprzedać towaru, jeśli transakcja nie jest ubezpieczona. To są dla nas, ogólnie dla firm handlowych, są duże zagrożenia – powiedziała.

W swojej wypowiedzi odniosła się również do kwestii z roślinnymi odpowiednikami produktów mlecznych. - Chcę dodać, że mleko, ser, masło to magiczne produkty i branża powinna bronić tych nazw, aby mleko znaczyło mleko, a masło masło. Podszywanie się pod te nazwy oznacza, że są ona bardzo nośne i musi być ich obrona prawna – dodała.