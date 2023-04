Nie milkną echa przejęcia przez Polmlek OSM Końskich. Firma podkreśla, że Polmlek dzierżawi a w konsekwencji zamierza kupić zorganizowaną część majątku spółdzielni, ale nie spółdzielnię. Jej ewentualna likwidacja nie leży w kompetencji Grupy Polmlek. Wszyscy rolnicy OSM Końskie podpisali aneksy do umów na dostawy mleka do Grupy Polmlek.

Polmlek: 100 proc. rolników z Końskich przeszło do Polmleku, zakład będzie rozwijany

Zakup majątku a w konsekwencji przejęcie OSM Końskie

25 marca 2023r Rada Nadzorcza Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich po przeanalizowaniu ofert dotyczących przyszłości mleczarni, zdecydowała się jednogłośnie przyjąć propozycję Polmleku. Upoważniając tym samym zarząd Spółdzielni do wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupie Polmlek.

Konsekwencją umowy dzierżawy ma być zakup majątku spółdzielni przez Polmlek. Od 1 kwietnia Grupa Polmlek utrzymuje w OSM Końskie codzienną operacyjną działalność. Jako dzierżawca prowadzimy produkcję na niezmienionym poziomie. Polmlek zobowiązał się ponad to przejąć zakład z jego dotychczasowym zatrudnieniem – deklarują właściciele Grupy Polmlek Andrzej Grabowski i Jerzy Borucki, oraz prezes OSM Końskie Wiesław Stępień.

Polmlek i OSM Końskie - oczekiwanie na zgodę UOKiK

Dzierżawa zakładu produkcyjnego jest okresem przejściowym, w drodze do zakupu przez Grupę Polmlek majątku spółdzielni. Zawarcie umowy sprzedaży jest warunkowane m.in. uzyskaniem zgody UOKiK. Do czasu finalizacji i zatwierdzenia umowy, zakład będzie działał na mocy umowy dzierżawy.

Zarząd Polmleku podkreśla, iż nie jest upoważniony do podania wartości transakcji. Zarówno Grupa Polmlek, jak i OSM Końskie są podmiotami prywatnymi, kierując się dobrymi praktykami handlowymi - wartości transakcji prywatnych nie ujawnia się.

Decydując się na dzierżawę majątku OSM i podjęcie przez Polmlek prowadzenia zakładu właściciele Grupy Polmlek zobowiązali się rozwijać działalność produkcyjną zakładu.

Wszyscy rolnicy z OSM Końskie przeszli do Grupy Polmlek

Dotychczas 100% rolników OSM Końskie podpisało aneksy do umów na dostawy mleka do Grupy Polmlek, przyjmując warunki, które swoim dostawcom w całym kraju zapewnia Polmlek.

Grupa współpracuje na terenie Polski z ponad 8200 gospodarstwami rolnymi. Jako podmiot z 30 letnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją rynkową, jest stabilnym, przewidywalnym parterem dla polskich rolników, zawierając wieloletnie partnerskie umowy z dostawcami, gwarantując wsparcie i pewność nawet w czasach kryzysu - mówi Jerzy Borucki

Skala działalności i cel Polmleku

Celem Polmleku jest zwiększenie produkcji w zakładzie w Końskich, rozwój mleczarni i podniesienie standardów do wymogów światowych a przede wszystkim dostarczanie na polski i światowe rynki nowoczesnych, konkurencyjnych i bezpiecznych wyrobów mleczarskich. Dzięki innowacyjnym technologiom, elastyczności i szybkiemu podejmowaniu biznesowych decyzji Polmlek z sukcesem rozwija przejęte w minionych latach zakłady. Bliźniaczy do mleczarni w Końskich zakład Polmleku w Lidzbarku Warmińskim to dziś jedna z najnowocześniejszych firm przetwórstwa mleka w Europie.

Tylko w Lidzbarku Polmlek zatrudnia ponad 700 pracowników (cała GRUPA POLMLEK blisko 5000), przerabiając blisko 4 mln litrów mleka i serwatki na dobę. Dynamiczny rozwój jest obecnie udziałem także przejętej przez Grupę Polmlek mleczarni Lacpol w Piotrkowie Kujawskim - niemal identycznego jeszcze kilka lat temu zakładu, jak ten w Końskich.

Od czasu przejęcia przez Grupę Polmlek zakład w Piotrkowie podwoił ilość przerabianego mleka, inwestując w ekologiczne źródła energii, nowe linie i nowoczesne metody zarządzania. Ciężko dziś mówić o gamie produktów, jakie będą wytwarzane w zakładzie w Końskich. Mleczarnia przechodzi audyt. Specjaliści z Grupy Polmlek sprawdzają możliwości produkcyjne - mówi Andrzej Grabowski

Warto dodać, że Grupa Polmlek jest dziś jednym z największych polskich eksporterów produktów mleczarskich. Wyroby z 14-stu zakładów Polmleku w Polsce i Maroko są sprzedawane do ponad 130 krajów świata. Trafiają na tak wymagające rynki, jak Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wietnam, Malezja. Nasze wyroby eksportujemy także do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przejmowane przez Polmlek firmy są rozwijane tak, by spełniały najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa produkcji żywności.

Co dalej ze spółdzielnią w Końskich?

Polmlek dzierżawi a w konsekwencji zamierza kupić zorganizowaną część majątku spółdzielni, nie spółdzielnię. Jej ewentualna likwidacja nie leży w kompetencji Grupy Polmlek. Celem właścicieli Grupy Polmlek jest poprawa rentowności zakładu a strategicznym założeniem Grupy Polmlek jest długofalowy rozwój produkcji i sprzedaży na polskich i światowych rynkach.

