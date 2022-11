Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Funduszu Avallon na FRSiH 2022 uczestniczył w panelu "Gorączka przejęć, czyli co wywołało falę konsolidacji".

Ekspert wskazał, że na rynku fuzji i przejęć aktywnie działają duzi gracze.

Czy Maspex będzie dalej przejmował? W ocenie Stamirowskiego grupa w najbliższym czasie będzie jeszcze zajęta ostatnią, największą w historii akwizycją CEDC.

W ocenie eksperta należy się spodziewać kolejnych transakcji w obszarze przetwórstwa owocowo-warzywnego i mrożonek.

- To branża, do której mam duży sentyment. W jej przypadku zawsze mówiło się o potrzebie konsolidacji. Dzisiaj ten sektor mierzy się z poważnymi wyzwaniami. Tam zaczęło się mocne liczenie pieniędzy, a koszt pieniądza mocno rośnie, ceny energii. Ciekaw też jestem zmian na rynku dystrybucji. Zobaczmy na Marwit - ciekawy produkt, jakim były ich soki jednodniowe. Było wiele przyczyn, ale z drugiej strony koszt dystrybucji zabija biznes. Każdy deklaruje, że kupuje "zdrową żywność", ale często jest tak, że mimo deklaracji sięgnie po inny produkt - dodał.

Stamirowski wskazuje, że kolejnych przejęć można spodziewać się na rynku napojów i wody.

- Mam wrażenie, że na tym rynku jest za dużo podmiotów. Gdy patrzę na liczby niektórych firm to widać, że w przypadku niektórych trzeba by przez 3 lata dokładać do biznesu. Dlatego w tej branży powinna nastąpić konsolidacja. Wiele firm musi zadać sobie pytanie co dalej? To też kwestia właścicieli: czy chcą coś robić czy trwać. Obecne czasy będą promowały aktywnych menadżerów - dodał.