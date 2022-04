Polmlek generuje 4,3 mld zł przychodów. Przejęcia umocnią firmę

- Akwizycje mają na celu nie tylko poszerzanie mocy produkcyjnych oraz portfolio dostępnych produktów, ale również zwiększanie dostępności, dystrybucji, ekspansję na rynki zagraniczne. Polmlek eksportuje obecnie do niemal 100 krajów na całym świecie a sprzedaż zagraniczna stale rośnie - mówi Jerzy Borucki, współwłaściciel i prezes Polmleku.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 22-04-2022, 15:14

Polmlek ma 4,3 mld zł przychody. Przejęcia jeszcze umocnią firmę

Grupa Kapitałowa Polmlek od lat niezmiennie znajduje się w czołówce polskich mleczarni. To kilkanaście podmiotów ściśle ze sobą współpracujących, skupionych na realizacji wspólnej strategii biznesowej - strategii polegającej na dywersyfikacji produkcji i wyspecjalizowaniu zakładów w wytwarzaniu konkretnych asortymentów. - Takie działanie pozwala na przemyślane i celowe inwestycje, zwiększanie wydajności, zapewnienie powtarzalnej, wysokiej jakości produktów, usprawnienie procesów logistycznych i skrócenie łańcuchów dostaw, a także kolejne istotne akwizycje - mówi prezes Borucki.

Trzecia największa firma mleczarska w Polsce

Grupa Polmlek z przychodami na poziomie 4,3 mld PLN w rankingu „Złota Setka Polskiego Rolnictwa” ogłoszonym w grudniu 2021 roku przez tygodnik WPROST, znalazła się na 11 miejscu, a w zestawieniu firm mleczarskich Platynowa Piątka Największych Mleczarni – na 3 miejscu. W rankingu „200 największych polskich firm” wg Wprost, Polmlek znalazł się na wysokim 40-tym miejscu, awansując o cztery miejsca w górę. Warto podkreślić, że Polmlek jest stabilnym i pewnym partnerem biznesowym nawet w obecnej, trudnej rzeczywistości.

Właściciele Grupy Kapitałowej Polmlek, Andrzej Grabowski i Jerzy Borucki, konsekwentnie realizują założoną strategię rozwoju. Celem nadrzędnym jest stworzenie ogromnej, jednej z największych w Polsce grupy podmiotów, produkującej doskonałej jakości żywność.

Wyjście poza mleczarstwo

- Patrząc wstecz na dokonane akwizycje w Grupie Polmlek, mamy doskonały przykład Fortuny, doskonale znanej w Polsce marki soków, nektarów i napojów niegazowanych. Fortuna, zakład usytuowany w Tymienicach, z własnym ujęciem wody mineralnej, od lat ze swoją ofertą jest obecny na rynku, wprowadza nowości - mówi Jerzy Borucki.

Przejęcie Lacpolu

Ostatnią spektakularną akwizycją dokonaną przez Grupę Polmlek było przejęcie Lacpolu w 2019 roku. Od tamtego czasu minęły ponad dwa lata i można śmiało podsumować, że ten czas był bardzo korzystny, pomimo różnych zewnętrznych trudności jak pandemia Covid19 i jej makroekonomiczne skutki. W strukturze Grupy Polmlek działa aktualnie 11 zakładów produkcyjnych, a każdy z zakładów specjalizuje się w określonym asortymencie.

Czas na kolejne akwizycje

Początek 2022 roku to czas na kolejne akwizycje. 17 marca do UOKIK wpłynął wniosek o zgodę na przejęcie CEKO, a 15 kwietnia został złożony wniosek o zgodę na przejęcie kolejnej firmy z branży nabiałowej – spółki JAGR. Lokalizacje tych zakładów to Goliszew (Wielkopolska) oraz Warlubie (Kujawsko-Pomorskie).

Przejęcie CEKO traktowane jest przez właścicieli Grupy Polmlek jako szansa na wzrost potencjału produkcji serów. - CEKO specjalizuje się w wytwarzaniu serów zarówno dojrzewających jak i niedojrzewających, np. mozzarelli. Polmlek wypracował skuteczną strategię sprzedaży i eksportu takich produktów. Posiada w swojej ofercie również ricottę oraz sery długo dojrzewające, szlachetne, wytwarzane na podstawie własnych, tradycyjnych receptur i doskonale znane polskim konsumentom.CEKO uzupełni również potrzebę pozyskiwania serwatki, a Polmlek jest w tej chwili podmiotem, który przerabia najwięcej serwatki w Polsce. Stale zwiększana jest, oparta na serwatce, produkcja wysokospecjalistycznych proszków jak WPC, Laktoza. Zapotrzebowanie na serwatkę stale wzrasta, a rynek proszków mlecznych jest jednym z najbardziej opłacalnych w obecnych czasach - mówi prezes Borucki.

JAGR natomiast jest uznanym producentem m.in. masła: ekstra, premium, śmietankowego. Posiada również rozbudowane portfolio produktów dedykowanych dla kanału HoReCa. Dla Polmleku jest to niewątpliwie okazja do rozszerzenia oferty dla gastronomii oraz zwiększenia wydajności w produkcji masła oraz miksów.

Korzyści dla wszystkich zainteresowanych

Prezes Polmleku ocenia, że w obu przypadkach benefity będą zarówno po stronie Grupy Polmlek jak i przejmowanych zakładów. Szeroka oferta uzupełniona produktami CEKO i JAGR, sprawna sieć dystrybucji, silne brandy, pewna pozycja na rynku, wypracowane strategie sprzedażowe, to wszystko pozwoli na jeszcze lepsze dotarcie do konsumenta zarówno poprzez krajowych dystrybutorów, jak i sieci handlowe i dyskonty. Rozbudowane portfolio trafi także do zagranicznych kontrahentów.

Konsolidacja to odpowiedź na wyzwania naszych czasów

- Konsolidacja w obecnych czasach, kiedy przedsiębiorcy muszą zmagać się z ogromną inflacją, trudnościami w pozyskiwaniu surowców, w zakupach materiałów opakowaniowych, utrudnieniami w łańcuchach dostaw, jest najlepszym rozwiązaniem dla mniejszych podmiotów. Można założyć, że stabilnie działająca grupa kapitałowa mniej odczuje skutki aktualnych wydarzeń, pandemii, wojny na Ukrainie, zmian klimatycznych, rosnących kosztów prowadzenia działalności - wymienia Jerzy Borucki.

Dodaje, że jako właściciele Grupy Polmlek widzą w konsolidacji szansę na wzmocnienie polskiego mleczarstwa oraz stabilizację sytuacji polskich hodowców i dostawców mleka.