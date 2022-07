Polmlek idzie śladem Mokate. Jakie wyzwania czekają polską firmę w Afryce?

Autor: AT

Data: 25-07-2022, 18:53

Informacja o planowanym przejęciu przez Polmlek marokańskiej wytwórni Safilait pokazuje bardzo ciekawą tendencję do szukania nowych rynków i planowania ekspansji przez krajowe spółki z ugruntowanym biznesem i pozycją w Polsce - mówi nam dr Katarzyna Barańska, liderka Zespołu Dekarbonizacji w kancelarii Osborne Clarke.

Polmlek to już kolejny polski podmiot, który rozwija działalność na rynku afrykańskim m.in. po takich Mokate i CanPack - wskazuje Dr Katarzyna Barańska, liderka Zespołu Dekarbonizacji w kancelarii Osborne Clarke. fot. Polmlek/mat. pras.

Polmlek przejmuje w Afryce

Jak informowaliśmy w połowie lipca, Polmlek przejmuje trzecią co do wielkości firmę mleczarską w Maroku. Grupa Polmlek i francuski potentat mleczarski Bel podpisali umowę sprzedaży udziałów w marokańskiej spółce Safilait, należących do Bel.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Polmlek rozpoczął ekspansję zagraniczną - przejął firmę poza Europą

Dr Katarzyna Barańska, liderka Zespołu Dekarbonizacji w kancelarii Osborne Clarke w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl komentuje, że informacja o planowanym przejęciu przez Polmlek marokańskiej wytwórni Safilait pokazuje bardzo ciekawą tendencję do szukania nowych rynków i planowania ekspansji przez krajowe spółki z ugruntowanym biznesem i pozycją w Polsce.

- Warto wspomnieć, że to już kolejny polski podmiot, który rozwija działalność na rynku afrykańskim m.in. po takich Mokate i CanPack, który z naszej perspektywy jest regulacyjnie dość trudny - dodaje.

Jakie wyzwania czekają Polmlek w związku z przejęciem w Maroku?

Ekspertka wskazuje, że kierunek ekspansji Polmleku jest zgodny z dotychczasowymi rynkami zbytu.

- Głównymi odbiorcami produktów Polmleku są kraje arabskie i azjatyckie. Już teraz około połowa produktów Polmlek trafia na eksport. Wyzwaniem, jakie nabycie Safilait niewątpliwie postawi przed Polmlekiem będzie próba zbudowania spójnej polityki compliance dla posiadanych zakładów produkcyjnych, funkcjonujących w różnych otoczeniach nie tylko biznesowych, ale przede wszystkim regulacyjnych. Tym bardziej, że Polska nie ma dużych doświadczeń w wymianie z państwami afrykańskimi - ocenia.

Czy Polmlek zadba o spójną politykę compliance?

Dr Katarzyna Barańska precyzuje, że compliance będzie oznaczał nie tylko próbę zbudowania spójnych wymagań i polityk środowiskowych czy pracowniczych dla zakładów w różnych otoczeniach prawnych.

- W obecnych realiach powinien opierać się o fundamenty zrównoważonego rozwoju, dając realną szansę na długofalowy wzrost. Obecnie, w krajach UE, a także w Polsce dość mocno dyskutowane są tematy związane z nowymi obowiązkami wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek i kaucją (tzw. system ROP i system kaucyjny) a także ograniczaniem możliwości korzystania przez producentów z jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych (tzw. dyrektywa Single Use Plastic). Zmieniają się regulacje związane ze znakowaniem produktów oraz etykietami, planowane jest wdrożenie tzw. paszportów dla produktów. Wszystkie te wyzwania będą dotyczyły producentów produkujących i wprowadzających produkty w opakowaniach na rynki krajów członkowskich, niewątpliwie część z nich w ramach globalnego compliance będzie także wdrażana w zakładach spoza UE - wskazuje.

Dr Katarzyna Barańska jest liderką Zespołu Dekarbonizacji w kancelarii Osborne Clarke. Wspiera klientów w międzynarodowych działaniach w obszarze ochrony środowiska i zielonej transformacji przedsiębiorstw.