Każda nowa inwestycja w Grupie Polmlek jest obecnie oceniana pod kątem efektywności energetycznej i korzyści związanych z oszczędnością energii. W dobie kryzysu gazowego i wzrostu cen energii elektrycznej Polmlek przyspieszył działania związane z transformacją energetyczną swoich zakładów.

Polmlek docenia systemowe znaczenie energooszczędności /fot. youtube

Samowystarczalność energetyczna od 2029 roku

Największy zakład Grupy Polmlek, mleczarnia w Lidzbarku Warmińskim samowystarczalność energetyczną ma osiągnąć do 2029 roku – wylicza prezes Jerzy Borucki współwłaściciel Grupy Polmlek.

W Lidzbarku Warmińskim Grupa Polmlek postawiła na gruntowną zmianę strategii energetycznej - filozofia jest prosta, o oszczędnościach energii myślimy nie tylko w skali mikro, projektując i zmieniając poszczególne linie, tzn. kupując i modernizując maszyny, ale przede wszystkim w skali makro, czyli w kontekście samodzielnego wytwarzania energii, oraz zmniejszenia zużycia zarówno gazu, jak i energii w Grupie.

Od co najmniej 5 lat realizujemy szeroki plan energooszczędności. Tylko w Lidzbarku wydaliśmy już ponad 80 mln złotych na transformację. Mamy ambitny plan by za kilka lat firma wytwarzała tyle energii, ile sama zużywa i ma to być głównie zielona energia - dodaje prezes Jerzy Borucki.

Własny gaz i prąd w Lidzbarku Warmińskim

Dziś największą i jedną z najbardziej innowacyjnych w całej branży mleczarskiej inwestycją jest budowany w Lidzbarku Warmińskim bioreaktor, instalacja produkująca biogaz i energię ze ścieków. Innowacyjność instalacji polega nie tylko na skali, ale także na jej wszechstronności. Na energię przetwarzane będą tu praktycznie wszystkie organiczne odpady i pozostałości po mleczarskiej produkcji.

Szacowana efektywność to wytwarzanie ok 400 metrów sześciennych biogazu na godzinę.Co przekłada się na 1,2 mega wata energii elektrycznej – całkowicie zielonej i bezpiecznej dla środowiska. Wyprodukowane w tym procesie ciepło zostanie spożytkowane w oczyszczalni ścieków, minimalizując zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną dostarczoną z zewnątrz. Koszt inwestycji już dziś przekracza 45 mln złotych a całość zacznie działać w 2023 roku.

Nie tylko biogaz i energia ze ścieków

Prąd i ciepło wytwarzają pierwsze urządzenia kogeneracyjne. Turbiny zainstalowane w mleczarni - dostarczają energię elektryczną i ciepło dla zakładu, w sumie będzie to 5 MW własnej, czystej energii, eliminującej ślad węglowy i emisję CO2.

Zainstalowane silniki pozwalają nam nie tylko produkować prąd, ale również to co jest najbardziej potrzebne w mleczarni ciepło w postaci pary i gorącej wody. Produkując samodzielnie prąd redukujemy zapotrzebowanie na energię z sieci, czyli de facto elektrowni węglowej, zmniejszając emisję CO2. Jeden zainstalowany w mleczarni kogenerator obniża emisję CO2 o 6700 ton/rok dzięki zastąpieniu produkcji energii z paliw kopalnianych - wylicza Marcin Witulski prezes lidzbarskiego Polmleku i największej spółki w Grupie Polmlek.

Inwestycje w skali mikro obniżają koszty

W ślad za dużymi inwestycjami, wdrażane są działania w skali mikro, czyli zmiany w działach produkcyjnych. Przebudowywanych jest dziesiątki instalacji - by zmniejszyć ich energochłonność. Dotychczasowe sukcesy potwierdzające zasadność wprowadzonych zmian to uzyskanie przez lidzbarski Polmlek certyfikatów efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów z Urzędu Regulacji Energetycznej na blisko 2 miliony złotych tylko w minionych 2 latach. Oszczędzając energię zmniejszamy równocześnie emisję CO2 do atmosfery.

Wyniki Polmleku

Grupa Polmlek, największa prywatna firma mleczarska na polskim rynku, posiada aktualnie 13 wyspecjalizowanych zakładów na terenie Polski. Jest największym producentem proszków mlecznych w Europie środkowo-Wschodniej. Prognozowane przychody Grupy w 2022 to 9 MLD PLN, przy zatrudnieniu ok 4000 osób.

