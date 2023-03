Producenci mleka otrzymali 28 marca cenniki i aneksy do umów od nowego właściciela Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich Grupy Polmlek. Stawki, które mają wejść w życie 1 kwietnia, wzbudzają niepewność wśród rolników - podaje "Radio Kielce".

Nowe cenniki i aneksy do umów od nowego właściciela Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich; fot. unsplash.com

Polmlek przejmuje OSM Końskie

Joanna Kołodyńska, dyrektor marketingu Grupy Polmlek podkreśla w komunikacie dla Radia Kielce, że przejmowane zakłady są zazwyczaj reorganizowane tak, aby unikać rozdrobnienia produkcji. Inwestycje są planowane w taki sposób, aby każdy z zakładów miał swoją specjalizację.

Jako przykład dyrektor podaje sery z Goliszewa, których producentem jest Ceko. Zakład dołączył do grupy w zeszłym roku. Dla Końskich to oznacza, że marka zostanie utrzyma, jednak asortyment produkcji zostanie ograniczony np. do mleka i masła.

Nowy cennik dla producentów mleka dla OSM Końskie

Jak podaje "Radio Kielce", co do sprzedaży spółdzielni, wątpliwości mają rolnicy i dostawcy mleka, między innymi Karol Mazur, który protestował z kilkudziesięcioma innymi spółdzielcami. Według niego nowy cennik, który będzie obowiązał od 1 kwietnia, jest bardzo niejasny.

Cena mleka składa się z podstawy, czyli liczby litrów oddawanych w danym miesiącu, do której dodawane są różne dopłaty: za tłuszcz, białko, odbiór bezpośredni z gospodarstwa.

Są też premie dla wszystkich dostawców i kolejne uzależnione od ilości oddawanego mleka. Jak zauważył, w nowym cenniku znalazł się zapis, że cena za litr od 1 kwietnia będzie co najmniej 50 groszy wyższa od ceny z marca.

Problem w tym, że nikt nam nie przedstawił ceny za marzec.

Z kolei rozwiązanie umowy przed terminem może skutkować ogromnymi karami sięgającymi 100 tys. zł.

Tymczasem związkowcy obawiają się, że restrukturyzacja zakładu i ograniczenie produkcji do dwóch produktów może spowodować zmniejszenie zatrudnienia - podaje Radio Kielce.

