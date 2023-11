Podkreślił, że sama ocena, czy warto się łączyć jest zawsze procesem długotrwałym, który należy przeprowadzić bardzo dokładnie, aby nie stracić pieniędzy.

Dla nas przejęcie spółdzielni mleczarskiej, jak zrobiliśmy to w Końskich, jest o wiele trudniejsze, gdyż nie działamy w ramach prawa spółdzielczego

Zwrócił uwagę, że był czas, gdy wiele firm zagranicznych wchodziło do Polski, a wśród nich tacy potentaci jak np. Arla. Po jakimś czasie okazywało się, iż części z nich nie udało się utrzymać na polskim rynku i takie zakłady kupował Polmlek.

Przejęcia są zawsze kluczowym elementem naszej strategii. Gdy przejmowaliśmy zakłady od zagranicznych firm, to zawsze po jakimś czasie okazywało się, że mogą być jednak rentowne

Podkreślił, że wszystkie transakcje i przejęcia dokonane przez Grupę Polmlek w 2022 roku nie zwiększyły zadłużenia firmy.

Naszym głównym atutem jest wysoka rentowność, dwa razy większa niż naszej konkurencji. Z tego tytułu jesteśmy cennym partnerem. Prowadzimy wiele rozmów nt. Konsolidacji. Co ciekawe, spółdzielnie same zgłaszają się do nas z propozycjami współpracy

- dodał Marek Felbur.