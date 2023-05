W rankingu 500 największych firm Rzeczpospolitej, Grupa Polmlek z przychodem ponad 9,8 mld złotych za 2022 rok, wyprzedziła Mlekovitę i Mlekpol. Wśród 500 największych firm tylko Grupa Maspex jako producent wyrobów spożywczych znalazła się wyżej niż Polmlek.

Polmlek pod względem przychodów wyprzedził Mlekovitę i Mlekpol

Rekordowy rok dla Polmleku

Opublikowany na początku maja 2023 ranking Rzeczypospolitej „Lista 500" pokazał spektakularny wzrost pozycji Grupy Polmlek. Miniony rok był dla Polmleku rekordowy, jeśli chodzi o wzrost przychodu, ale był to także bezsprzecznie najlepszy rok w historii Grupy, jeśli chodzi o wypracowany zysk. Dzięki temu możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość i planować kolejne inwestycji. Pozycja w rankingu pokazuje trafność decyzji inwestycyjnych, Polmlek może się poszczycić sukcesami przejęć nowych zakładów. W dobie kryzysu i niepewności na rynkach tylko inwestowanie zysków i szukanie nowych rozwiązań biznesowych pozwala się rozwijać – podkreśla Andrzej Grabowski, współwłaściciel firmy

Polmlek na 54 miejscu w rankingu

Polmlek wyprzedził tym samym dotychczasowego lidera w branży mleczarskiej – Grupę Mlekovita i zajął 54 miejsce w rankingu. Wg. rankingu RP „Lista 500” Polmlek jest aktualnie największą polska firmą mleczarską, a w kategorii producentów spożywczych plasuje się na drugim miejscu po Grupie Maspex (33 w rankingu).

Sukces Polmleku jest przede wszystkim efektem udanych akwizycji, odważnych decyzji biznesowych i dynamicznego rozwoju eksportu. Wyroby Polmleku są dziś sprzedawane w blisko 140 krajach a do 14 polskich, prężnie modernizowanych zakładów dołączyła duża, północnoafrykańska mleczarnia – Jibal w Maroku.

Specjalizacja zakładów Polmleku

Polmlek stawia na wysoką specjalizację i elastyczność swoich zakładów. Funkcjonując w grupie poszczególne podmioty zyskują stabilność ekonomiczną i możliwość działania wg. know-how wypracowanego podczas niemal 30 letniego doświadczenia – wyliczają Andrzej Grabowski i Jerzy Borucki, właściciele Grupy Polmlek.

Na tegoroczny wynik finansowy składają się m.in. przychody przejętej przed kilkoma laty Grupy Lacpol, która w barwach Polmleku znacznie poprawiła rentowność. Polmlek wkroczył odważnie na rynek serów premium inwestując w promocję Serów z Goliszwa, wzmocniona została także obecność Grupy na rynku HoReCa, natomiast największy i najnowocześniejszy zakład Grupy – mleczarnia w Lidzbarku Warmińskim to dziś lider produkcji i eksportu wysokospecjalistycznych proszków.

Obniżamy koszty dążąc do samowystarczalności energetycznej naszych zakładów i obniżenia emisji CO2. Wydane miliony złotych na transformację zakładów zaczynają procentować w dobie kryzysu energetycznego - podkreślają Jerzy Borucki i Andrzej Grabowski.

Miniony rok był bardzo trudny dla biznesu

Gospodarka wyhamowała, głównym czynnikiem generującym niepewność była galopująca inflacja, do tego chaos legislacyjny, zmiany w podatkach, rosnące koszty prowadzenia działalności, wojna za wschodnią granicą, a to wszystko, bo dwóch ciężkich latach pandemii. Mimo to, w tej niestabilnej rzeczywistości, Polmlek elastycznością decyzji, dynamiką działań, szybkim dostosowywaniem się do potrzeb rynków międzynarodowych wypracował rekordowy przychód. Dodać należy, że miniony rok udany był także dla polskich rolników, mimo iż początek 2023 roku pokazał, że recesja zaczyna dotykać także branżę mleczarską.

Polmlek współpracuje z ponad 8200 polskich gospodarstw rolnych.

