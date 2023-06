Lokalny serwis mojelipsko.info zapytał zarząd spółki Mleko w Lipsku należącej do Polmleku jaka będzie przyszłość zakładu w związku z postępującymi zwolnieniami załogi.

Mleko w Lipsku. To koniec; fot. shutterstock.com / Vershinin89

Mleczarnia Mleko w Lipsku nie będzie rozwijana

- Mleczarnia Mleko w Lipsku to mały zakład z ograniczonym potencjałem rozwoju. Ze względu na położenie zakładu, charakter produkcji (głownie manufaktura) ograniczone możliwości zwiększenia przerobu i pozyskania mleka mleczarnia nie może być dalej rozwijana. Część wytwarzanych w zakładzie twarogów i wyrobów mleczarskich będzie produkowane w innych, nowocześniejszych zakładach należących do Grupy Polmlek, tym samym znane i lubiane wśród lokalnych odbiorców twarogi i mleko nie znikną z rynku - czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji mojelipsko.info.

Zwolnienia w mleczarni Mleko w Lipsku

Jak zadeklarowano, wszyscy zatrudnieni dotąd w spółce Mleko pracownicy mogą być zatrudnieni w innych zakładach należących do Grupy Polmlek.

Zarządzający zakładem w Lipsku deklarują również pomoc w znalezieniu pracy w innych zakładach na terenie Lipska.

Zakłady Polmleku

Mleko sp. z o.o. mieści się w Lipsku koło Radomia, należy do Grupy Polmlek od czerwca 2008 r. Zakład znany jest z twarogów i serków twarogowych chudych, tłustych i półtłustych oraz mleka w proszku.

Grupa Polmlek to 15 zakładów produkcyjnych w Polsce i Maroko.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl